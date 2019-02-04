NWZ: Россия — НАТО 1:0 — Путин записал себе на счёт важный политический успех

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16:23 Мусаев назвал закономерным результат матча с «Динамо» Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча с московским «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:21 Пострадавший при инциденте в ИВС в Туве полицейский госпитализирован Полицейский, пострадавший при побеге девяти человек из изолятора временного содержания в Туве, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

16:09 СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве. По имеющимся данным, собака сбежала из коттеджа и покусала 12-летнюю девочку и 17-летнего юношу.

15:58 «Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:58 Зеленский пропустил дебаты с Порошенко на стадионе в Киеве Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко. Трансляцию со стадиона вёл телеканал «112 Украина».

15:56 По факту инцидента в ИВС в Туве возбуждено два уголовных дела В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Тыва сообщили, что по фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и побега из изолятора временного содержания (ИВС) возбуждены уголовные дела.

15:52 Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧЕ по спортивной гимнастике Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.

15:45 Эксперт объяснил успешное выступление Туктамышевой на командном ЧМ Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

15:44 Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp Пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

15:40 Эксперт: тройной аксель Туктамышевой — один из лучших в мире Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT прокомментировал исполнение Елизаветой Туктамышевой тройного акселя.

15:39 В Госдуме оценили слова Порошенко о присутствии российских наблюдателей на выборах Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что возможность присутствия российских наблюдателей на выборах главы государства является «сумасшествием».

15:32 Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.

15:28 Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского. Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал «112 Украина».

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15:22 Эксперт прокомментировал отказ Порошенко от дебатов с Зеленским 19 апреля Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление представителя избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олега Медведева о том, что глава государства не придёт 19 апреля на стадион «Олимпийский» для участия в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.

15:13 В МВД сообщили о задержании одного из сбежавших из ИВС в Туве Один из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве задержан недалеко от места побега.

15:02 Порошенко назвал «сумасшествием» присутствие российских наблюдателей на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает «сумасшествием» возможность присутствия российских наблюдателей на украинских выборах президента. Об этом он сказал на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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