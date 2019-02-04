NWZ: Россия — НАТО 1:0 — Путин записал себе на счёт важный политический успех

С момента расторжения Договора РСМД прошло совсем немного времени, а уже сейчас ясно как день, что президент России записал себе таким образом на счёт «важный политический успех». Ведь НАТО, судя по всему, в шаге от того, чтобы расколоться по вопросу наращивания вооружений, а в Германии политический ландшафт и вовсе дал трещину, поясняет Nordwest-Zeitung.
Российская Федерация — НАТО 1:0, пишет немецкая газета Nordwest-Zeitung.
Ведь в третьи сутки с момента выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже «ясно как день», что «старый лис», глава Кремля Владимир Путин, «записал себе на счёт важный политический успех», поясняет автор статьи Александр Вилль.
«Североатлантический альянс в шаге от того, чтобы расколоться по вопросу наращивания вооружений, а в Германии политический ландшафт и вовсе дал трещину», — отмечает журналист Nordwest-Zeitung.
Так, например, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал к созданию «нового движения в защиту мира». В свою очередь, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайл назвал «неверным путём» размещение американских ракет в Европе в ответ на якобы «уже существующие российские».
Представители Союза ХДС/ХСС, впрочем, не исключают, что их партии всё же отреагируют на действия Москвы. И в этом они правы, поскольку «тот — как это делает СДПГ, — кто с самого начала не рассматривает этот вариант, сам таким образом бросается в цепкие объятия противника, так как лишает себя возможностей к действию», считает автор статьи Александр Вилль.
Кроме того, продолжает журналист немецкой газеты, «исторический урок» до сих пор не забыт.
«В своё время жёсткая реакция НАТО на советские провокации в сфере вооружений привела к заключению Договора РСМД, а затем и к экономическому коллапсу коммунизма. Он попросту уморил сам себя гонкой вооружений. Германии поэтому стоит задуматься, хорошая ли это идея делать себя зависимой в энергополитическом плане от страны, которая угрожает нам ядерным оружием», — подчёркивает автор.
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