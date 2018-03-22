ЗН: при неудаче «Северного потока — 2» России придётся заключать контракт с Украиной

Если проект «Северный поток — 2» так и не будет реализован, для транзита газа в Европу России придётся заключать новый контракт с Украиной, уверена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Как пишет «Зеркало недели», дипломат напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта, который был заключён в 2009 году между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», на поставку и транзит природного газа.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что в случае нереализации проекта газопровода «Северный поток — 2» Россия вынуждена будет договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в Европу. Как пишет «Зеркало недели», об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Дипломат выразила убеждение, что в Евросоюзе могут создать равные условия покупки и транзита газа для всех стран, чтобы «Газпром» не пользовался никакими привычными для него преимуществами.

«И после этого в Евросоюзе уже смогут покупать газ у «Газпрома» не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе и поставлять сами себе газ через территорию Украины. И это будет наиболее выгодный маршрут, а Nord Stream 2 — думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще, не могу сказать», — заявила Зеркаль.

Она также напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта, заключённого в 2009 году между российским газовым монополистом «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», на поставку и транзит природного газа.

И поэтому сейчас, по словам Зеркаль, все работают над тем, чтобы были новые контракты и чтобы они соответствовали Третьему энергопакету Евросоюза и давали доступ к украинской трубе всем, включая «Газпром». Но «Газпром» должен резервировать себе определённое количество газа, которое он собирается транспортировать через территорию Украины, и это, наверное, должен быть не «Газпром», а компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу.

Также, добавила Зеркаль, у Украины сильные позиции по этому поводу, потому что страна внедрила все необходимые европейские нормы в национальное законодательство. При этом она подчеркнула, что нынешнее состояние отношений с «Газпромом» не соответствует украинскому законодательству.

«Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй «Северный поток». Если его не будет, то Россия окажется вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство», — подчеркнула дипломат.