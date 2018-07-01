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PR: в споре Польши с «Газпромом» Стокгольмский арбитраж встал на сторону Варшавы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Стокгольмский арбитраж в предварительном решении признал за польской компанией PGNiG право требовать снижения цен на газ по Ямальскому контракту, в рамках которого российский «Газпром» поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа в год, сообщает Polskie Radio. Как напоминает издание, польская компания обвинила «Газпром» в применении «недопустимых» цен на поставляемое голубое топливо.
PR: в споре Польши с «Газпромом» Стокгольмский арбитраж встал на сторону Варшавы
Reuters
Стокгольмский арбитражный суд, который с 2016 года рассматривает иск польской энергетической компании PGNiG против «Газпрома», встал в этом споре на сторону Польши, сообщает Polskie Radio. В «частичном решении» он признал за польской стороной право требовать снижения цен на газ по долгосрочному контракту, заключённому ещё в 1996 году.
 
Президент PGNiG Петр Возьняк заявил журналистам, что компания приветствует решение суда, который принял во внимание её ключевые аргументы в поддержку требования о снижении «нерыночных ценовых условий» в рамках Ямальского контракта.
 
Кроме того, суд отклонил возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих контрактных цен.
 
Польская сторона в рамках поданного ею иска обвинила российскую компанию в «применении недопустимых цен на поставляемый газ», которые значительно превышают цены на европейских рынках, говорится в статье.
 
Как напоминает издание, в соответствии с условиями Ямальского контракта, который действует до 2022 года, «Газпром» поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа в год. 
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