FAZ: Иран выразил недовольство бездействием Берлина, Парижа и Лондона по ядерной сделке

Германия, Франция и Великобритания «слишком много говорят и предпринимают слишком мало практических шагов» для реализации ядерной сделки с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По словам политика, у ЕС есть ещё несколько месяцев до решения Тегерана о будущем сделки.
Иран выразил недовольство попытками Германии, Франции и Великобритании реализовать ядерную сделку, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Европейцы до сих пор больше выражали политические позиции, чем предпринимали практические шаги», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Если европейцы действительно считают соглашение важным договором о безопасности, то они «не должны бояться расходов», добавил политик.
Иран даст ЕС ещё несколько месяцев прежде чем Тегеран примет решение о будущем соглашения, отметил Зариф. Как напоминает издание, соглашение предусматривает ограничение ядерного потенциала Ирана в обмен на снятие экономических санкций.
Останется ли Иран в Венском соглашении 2015 года, Тегеран решит до введения второй части американских санкций в ноябре. Другие пять участников переговоров — «европейское трио», а также Россия и Китай — до этого должны обеспечить выполнение соглашения без участия США, резюмирует издание.
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