Times: Иран ответил презрением на предложение Трампа о новой сделке по ядерной программе

Иран с «презрением» отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа провести встречу с целью заключить новую сделку между двумя странами, пишет The Times.

Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что ни на какие приглашения никакого положительного ответа не будет.

«Америка не заслуживает доверия, — подчеркнул он. — После того как она высокомерно в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки, как ей можно доверять?»

Другие официальные лица в Тегеране заявили, что подобная встреча стала бы «унижением».

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил: «Иранский народ никогда не позволит своим официальным лицам встречаться и вести переговоры с этим великим сатаной, мы не Северная Корея».

Как напоминает издание, Дональд Трамп в понедельник заявил, что открыт к переговорам с иранским лидером Хасаном Роухани.

«Если они захотят встретиться, я встречусь с ними. В любое время, как они пожелают», — заявил американский лидер.

В статье отмечается, что со времён исламской революции 1979 года в Иране ни один американский президент не встречался с лидером этой страны. Дональд Трамп в мае этого года вышел из международной сделки по ядерной программе Ирана; Тегеран, в свою очередь, для дальнейшего ведения переговоров по этому вопросу неоднократно требовал возвращения США к этим договорённостям.

Американские санкции против Ирана должны вновь вступить в силу в следующий понедельник, пишет The Times.