Times: Иран ответил презрением на предложение Трампа о новой сделке по ядерной программе

Иранские власти, как пишет The Times, отнеслись с презрением к предложению Дональда Трампа провести переговоры для заключения новой сделки по ядерной программе Тегерана. Так, например, глава МВД Абдолреза Рахмани Фазли подчеркнул, что Америка не заслуживает доверия, говорится в статье.
Иран с «презрением» отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа провести встречу с целью заключить новую сделку между двумя странами, пишет The Times.
Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что ни на какие приглашения никакого положительного ответа не будет.
«Америка не заслуживает доверия, — подчеркнул он. — После того как она высокомерно в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки, как ей можно доверять?»
Другие официальные лица в Тегеране заявили, что подобная встреча стала бы «унижением».
Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил: «Иранский народ никогда не позволит своим официальным лицам встречаться и вести переговоры с этим великим сатаной, мы не Северная Корея».
Как напоминает издание, Дональд Трамп в понедельник заявил, что открыт к переговорам с иранским лидером Хасаном Роухани.
«Если они захотят встретиться, я встречусь с ними. В любое время, как они пожелают», — заявил американский лидер.
В статье отмечается, что со времён исламской революции 1979 года в Иране ни один американский президент не встречался с лидером этой страны. Дональд Трамп в мае этого года вышел из международной сделки по ядерной программе Ирана; Тегеран, в свою очередь, для дальнейшего ведения переговоров по этому вопросу неоднократно требовал возвращения США к этим договорённостям.
Американские санкции против Ирана должны вновь вступить в силу в следующий понедельник, пишет The Times.
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева обвиняют в государственной измене, так как, по данным следствия, он передал секретные данные в одну из стран НАТО.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Боевики террористической группировки «Исламское государство»* организовали засаду в районе аэропорта Думейр в провинции Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убивших журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева в Центрально-Африканской Республике по законам военного времени.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Дамаск готов к выполнению базовых принципов ООН при возвращении сирийских беженцев на родину, достигнуто взаимопонимание с Москвой.
Коллеги в память о погибших в Центрально-Африканской Республике журналисте Орхане Джемале, режиссёре Александре Расторгуеве и операторе Кирилле Радченко несут цветы к стеле в Центральном доме журналиста.
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал Deutsche Welle, что украинской стороне удалось добиться ареста активов российского «Газпрома», при этом их стоимость «значительно превышает $2,6 млрд», которые компания планирует получить.
Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о прогнозе австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, а также о том, что в случае выполнения требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть смягчены.
Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит запрос в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки мемориальной доски в память о погибших в ЦАР российских журналистах.
В российской столице мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра Москва-Сити. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.