Telegraph: командование ядерных сил США извинилось за шутку о «бомбардировке» Нью-Йорка

Стратегическое командование ВС США принесло извинение за опубликованное накануне в соцсетях «вульгарное» сообщение. В удалённом твите ведомство хвастало, что всегда готово сбросить «что-нибудь гораздо большее», чем традиционный новогодний шар, который опускается на площади Тайм-сквер в Нью-Йорке, сообщает The Daily Telegraph.
Стратегическое командование ВС США извинилось за шутку, что в случае необходимости оно готово «разбомбить» Нью-Йорк, пишет The Daily Telegraph.
Накануне военное ведомство, которое среди прочего отвечает за противоракетную защиту и ядерный потенциал Америки, написало в Twitter, что может сбросить «что-то гораздо большее», чем традиционный новогодний шар, который опускается на нью-йоркской площади Тайм-сквер, поясняет издание.
Твит сопровождался видеороликом, в котором малозаметные бомбардировщики B-2 сбрасывают очень большие бомбы, и на экране мелькают написанные строчными буквами слова «СКРЫТНЫЕ», «ГОТОВЫЕ», «СМЕРТЕЛЬНЫЕ».
Вскоре сообщение было удалено, и ведомство сообщило: «Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражает наших ценностей. Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и её союзников».
Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда американские военные оконфузились в социальных сетях. Когда интернет будоражил спор вокруг аудиозаписи, на которой одним пользователям слышалось слово «янни», а другим — «лорел», ВВС США написали в Twitter, что талибы* предпочли бы услышать любое из этих слов вместо выстрелов. После этого ведомству также пришлось извиняться и удалять твит.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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