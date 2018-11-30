NBC: Путин-то не настоящий — Twitter заблокировал аккаунт самозванца после официального запроса из России

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт, выдававший себя за президента России Владимира Путина, сообщает NBC News. Созданный в 2012 году, он собрал к моменту блокировки 1 млн подписчиков. Между тем, как информирует издание, в Twitter остаётся ещё один неверифицированный аккаунт, заявляющий о том, что является официальной страничкой поддержки президента России и имеющий более 2 млн подписчиков.

В среду Twitter заблокировал аккаунт, выдававший себя за официальную англоязычную страницу президента России Владимира Путина, пишет NBC News. К моменту блокировки на аккаунт уже подписалось около миллиона человек.

Согласно заявлению официальных представителей социальной сети, аккаунт был заблокирован после поступления соответствующего запроса от российского правительства.

«Мы заблокировали аккаунт @putinRF_eng за то, что он выдавал себя за другое лицо. Основой послужил обоснованный отчёт, который мы получили от представителей российских властных структур», — гласит сообщение, опубликованное Twitter на одной из своих официальных страничек.

Как пишет издание, поддельный аккаунт был активен с 2012 года и, самое позднее, с 2013 года позиционировал себя как официальный. Вероятно, многие пользователи Twitter верили этому. Пока не удалось выяснить, кто на самом деле вёл заблокированную страничку.

Bloomberg также сообщает, что ещё один аккаунт, позиционирующий себя как «официальный» русскоязычный аккаунт поддержки президента Владимира Путина, остаётся активным. У него более 2,2 млн подписчиков и отсутствует значок верификации, также как и у удалённого англоязычного фейка.