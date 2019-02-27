France 24: возмущение французов заставило «Декатлон» отказаться от продажи хиджабов для бега

Компания «Декатлон» вынуждена была снять с продажи во Франции «хиджабы для бега» сообщает France 24. По словам издания, компания, выпустившая на рынок линейку спортивных головных уборов для женщин-мусульманок, подверглась общественному осуждению за неуважение к французским ценностям.

«Хиджаб для бега» — другими словами, головной убор для пробежек, предназначенный для женщин-мусульманок, предпочитающих прятать волосы. Компания «Декатлон» намеревалась продавать их во Франции, однако сегодня вечером, под давлением полемики в обществе спортивная марка отказалась от этой идеи.

КСАВЬЕ РИВУАР, пиар-директор компании «Декатлон»: Я подтверждаю, что мы выслушали, услышали, посовещались и решили в настоящее время отказаться от продажи этого товара во Франции.

В течение всего дня эта тема будоражила пользователей социальных сетей. Отсюда неловкость одного из министров в эфире у утреннего радио-шоу.

АНЬЕЗ БУЗИН, министр солидарности и здравоохранения Франции: Если мы хотим добиться равенства женщин и мужчин, женщинам не следует закрывать лица. Мне кажется, это не очень соответствует ценностям нашей страны. Но в конце концов, это не запрещено.

Со стороны депутатов, в том числе от правящей партии, стали раздаваться призывы к бойкоту. В их числе Аврора Берже, написавшая сегодня утром: «Спорт освобождает, а не заставляет покоряться. Как женщина и гражданин, я приняла решение больше не доверять марке, которая нарушает наши ценности».

Впервой реакцией компании «Декатлон» на призывы к бойкоту была попытка объяснить свою позицию. Организация опубликовала заявление, согласно которому, её намерением было «сделать удовольствие и пользу от занятий этим спортом доступной для большего числа людей».

Депутат от партии «Республиканцев» считает этот аргумент несостоятельным.

ЛИДИЯ ГИРУ, официальный представитель партии «Республиканцы»: Когда мы говорили о хиджабах или никабах в университетах, мы решили что запретим девушкам (которые их носят — ИноТВ) там учиться , но они учатся. Нужно сделать шаг по направлению к республике, по направлению к свободе, задача этих женщин — адаптироваться.

Новая полемика напоминает споры, развернувшиеся вокруг буркини — полностью закрытого купального костюма, который в некоторых муниципалитетах пытались запретить для ношения на пляже, однако эти запреты были аннулированы Государственным советом, который счёл их незаконными.

Другой депутат от правящей партии критикует «истерию» вокруг дебатов по этой теме.

ОРЕЛЬЕН ТАШЕ, депутат от партии «Вперёд, Республика» от департамента Валь-д’Уа́з: Эти предметы, хиджабы и прочее для занятий спортом существуют во всех странах мира, и не вызывают подобного рода споров. Когда речь заходит об исламе, тут же появляются подозрения, и наши граждане-мусульмане уже с трудом могут это переносить.

Хиджабы для бега других марок, в частности, производимые компанией Nike, всё ещё можно купить во Франции. Более того, этот головной убор разрешён к использованию почти во всех спортивных состязаниях на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет отказывается однозначно высказывать свою позицию в этом споре и позволяет каждой спортивной федерации устанавливать в этом вопросе собственные правила.

Дата выхода в эфир: 26 февраля 2019 года