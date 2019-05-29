Bloomberg: Путин «сделал ставку» на климатические изменения — и вырвался вперёд

Если в Вашингтоне отношение к глобальным климатическим изменениям постоянно меняется, в Москве в их существование однозначно верят, и именно это мотивирует политику России в Арктике, полагает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По мнению журналиста, в отличие от западных коллег, Владимир Путин «сделал ставку» на скорое таяние льдов в Северном Ледовитом океане — и это позволило Москве, нарастив своё присутствие в регионе, получить серьёзное преимущество перед Западом.

В минувшие выходные в России состоялся пуск на воду ледокола «Урал» — последнего из атомных ледоколов «проекта 22220», предназначенных для «укрепления господства над торговым судоходством в Арктике», пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Как напоминает журналист, ещё два корабля проекта, ставшего первой полностью российской серией ледоколов с момента распада СССР, — «Арктика» и «Сибирь» — были спущены на воду в 2016-м и 2017-м соответственно. Новые ледоколы будут заменять стареющий советский флот, чтобы «обеспечивать судоходность того, что в России называется Северным морским путём, не несколько месяцев в году, а круглый год».

Доставка грузов из Европы в Азию и обратно по Северному морскому пути занимает на 10—15 дней меньше, чем через Суэцкий канал, отмечается в статье. При этом российское правительство претендует на контроль над этой торговой магистралью на всём её протяжении — несмотря на то что путь местами выходит за пределы территориальных вод России, то есть территории в 200 морских миль от берегов страны, подчёркивает автор.

Убеждённость Москвы в том, что движение судов в Арктике должно оставаться под её контролем, уже давно раздражает Вашингтон, продолжает Бершидский. Между тем, Россия вот уже некоторое время вкладывает значительные средства в восстановление и создание новых военных объектов вдоль арктического побережья: Москва уже успела восстановить десять старых военных аэродромов и запустить строительство 13 новых. Теперь российские вооружённые силы контролируют практически всё арктическое побережье и, «в случае необходимости, будут готовы защитить или саботировать движение каких угодно судов по Северному морскому пути», уверен обозреватель Bloomberg. США в рамках конкуренции с Россией за Арктику сейчас сталкиваются с недостаточным числом ледоколов по сравнению с Москвой, констатирует он.

Как полагает автор, не исключено, что причина отставания Вашингтона в этом плане лежит в том, что две страны имеют разные подходы к климатическим изменениям. «США мечутся между признанием их в качестве проблемы, требующей срочного решения, и полноценным скептицизмом — последний раз он стал доминировать при Дональде Трампе. В свою очередь, российский президент Владимир Путин, пусть он и выражал сомнения в том, что изменения климата вызывает деятельность человека, само существование этих изменений не отрицает», — поясняет журналист.

По мысли Бершидского, российский лидер полагает, что остановить климатические изменения человечеству не удастся и что в долгосрочной перспективе к ним надо приспосабливаться. «Признавая, что частые засухи и наводнения, возникающие в связи с климатическими изменениями, могут нанести урон сельскому хозяйству России, он в то же время видит и возможности, которые преподносит стране потепление — в том числе больший объём судоходства в Северном Ледовитом океане», — считает автор.

По оценке ВМС США , несмотря на постепенное таяние льда в Арктике, регион будет оставаться непроходимым для большинства торговых судов вплоть до 2030 года из-за непредсказуемого движения ледяных масс в океане, говорится в материале. Кремль, впрочем, «решил, что не будет ждать так долго» — и одновременно приступил к укреплению Северного морского пути через строительство ледоколов, а также к созданию железнодорожных магистралей к основным коммерческим портам на севере страны, пишет Бершидский.

В апреле представители российских властей говорили, что рассчитывают к 2024 году добиться увеличения объёма грузооборота по Северному морскому пути до 92,6 млн тонн с 20,2 млн в 2018-м; при этом к 2018-му этот показатель уже вырос более чем в два раза по сравнению с 2017-м, отмечает автор. Хотя этот рост главным образом обеспечил проект «Ямал-СПГ», экспортирующий природный газ в азиатские страны через Арктику, Москва надеется в итоге перейти и к экспорту других сырьевых товаров по северным маршрутам, включая нефть и уголь, пишет Бершидский.

«Все эти амбициозные планы в сущности представляют собой ставку на то, что к тому моменту, когда изменения климата сделают Северный морской путь проходимым на протяжении всего года, у России будет полный контроль над всем судоходством по этому маршруту — и она будет активно использовать его для экспорта собственного сырья, сокращая себе путь в Азию», — полагает журналист. Как считает обозреватель Bloomberg, противодействовать такой стратегической политике будет непросто даже США «со всей их военно-морской мощью» — ведь Россия уже продвинулась настолько далеко вперёд, что догнать её не получится.

«Россия не может позволить себе идти в ногу со своими главными соперниками во всех областях: пока она работала над тем, чтобы оторваться от других арктических держав, она, к примеру, свела на нет своё преимущество в плане космических запусков, — рассуждает автор. — Но Северный морской путь имеет для Путина больший приоритет, а также является одной из немногих вещей, которые он может предложить Китаю в рамках антиамериканского альянса, выстраиваемого им вместе с председателем КНР Си Цзиньпином».

Таким образом, стремление России укрепить своё присутствие в Арктике до того, как климатические изменения сделают конкуренцию в регионе открытой для всех, пока работает в пользу Кремля, а западные страны, имеющие доступ к Арктике, «оказались слишком нерасторопными — и, быть может, недостаточно циничными, — чтобы сделать настолько же высокую ставку, как и Путин», подытоживает Бершидский.