Contra Magazin: одним размещением С-400 в Арктике Россия не ограничится

США и Китай стремятся добиться в Арктике военного превосходства, пишет Contra Magazin. Впрочем, не отстаёт от них и Российская Федерация, которая активно укрепляет оборону «своего северо-западного фланга», отмечает издание.

Соединённые Штаты и Китайская Народная Республика «устремились» в Арктику, чтобы добиться в регионе военного превосходства. Не отстаёт от них и Россия, которая на днях «укрепила оборону своего северо-западного фланга», пишет Contra Magazin.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400», — цитирует издание представителя пресс-службы Северного флота (СФ) ВМФ России.

Кроме того, продолжает Contra Magazin, стало известно, что Россия построит большую радиолокационную станцию на мысе Челюскин. Это в 1300 км к востоку от Новой Земли, где, собственно, и были размещены новые ЗРК С-400 «Триумф».

Проект получил официальное название «Радиотехнический пост «Челюскин». На строительство объекта Москва выделила около $19 млн. В эксплуатацию же станцию должны ввести уже через 33 месяца, уточняет издание.

В целом, Российская Федерация в последние годы существенно увеличила военное присутствие в Арктике, поскольку регион имеет для страны стратегическое значение, подчёркивает журналист Contra Magazin.

В Арктике Россия также стала активнее заниматься добычей нефти, газа и минералов, добавляет немецкоязычное издание.

По оценкам экспертов, в Арктическом регионе находятся 20—25% мировых неиспользуемых месторождений горючих полезных ископаемых, а также залежи золота, серебра, меди, титана, графита, урана и других редкоземельных металлов, перечисляет автор статьи.