DM: «откровенное лицемерие» — поучая мир в вопросах экологии, еврократы балуют себя роскошными самолётами и лимузинами
«Да Брюссель издевается!» — возмущается Daily Mail.
Как выяснилось в ходе последнего аудита, за год «еврократы, которые поучают мир в вопросах экологии», сами потратили более €1,2 млн, которые пошли на аренду роскошных частных самолётов и лимузинов, поясняет британская газета.
При этом, подчёркивает издание, известно об этих цифрах стало как раз в тот момент, когда лидеры Европейского союза обсуждали сделку, в рамках которой Европу можно было бы сделать континентом с нулевым балансом выбросов углерода к 2050 году.
В результате, сообщает Daily Mail, британские политики обвинили чиновников в Брюсселе в «откровенном лицемерии».
«Эти последние траты Евросоюза — оскорбление британских семей, которым усердно приходится трудиться, — заявил член Европейского парламента Майкл Хивер. — Это просто какое-то безобразие — то, что спустя три с половиной года после голосования за выход из ЕС британские налогоплательщики по-прежнему должны платить за частные самолёты и лимузины брюссельских автократов».
В свою очередь, продолжает издание, лидер консерваторов в Европейском парламенте Джоффри ван Орден, который, собственно, и уличил Брюссель в откровенном лицемерии, отметил, что история с аудитом — это «классический пример того, насколько невероятно хороши страны Евросоюза в растрачивании чужих денег».
Причём, делая это, они «не раздумывают ни секунду», добавил лидер консерваторов в Европейском парламенте.
«ЕС — это, безусловно, памятник расточительству и несдержанности», — констатировал Джоффри ван Орден.
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