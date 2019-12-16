DM: «откровенное лицемерие» — поучая мир в вопросах экологии, еврократы балуют себя роскошными самолётами и лимузинами

«Еврократы, поучающие мир в вопросах экологии», сами тратят огромные суммы на роскошные частные самолёты и лимузины, сообщает Daily Mail. Причём выяснилось это как раз в тот момент, когда лидеры ЕС обсуждали сделку, в рамках которой Европу можно было бы сделать континентом с нулевым балансом выбросов углерода к 2050 году, отмечает британское издание.

«Да Брюссель издевается!» — возмущается Daily Mail.

Как выяснилось в ходе последнего аудита, за год «еврократы, которые поучают мир в вопросах экологии», сами потратили более €1,2 млн, которые пошли на аренду роскошных частных самолётов и лимузинов, поясняет британская газета.

При этом, подчёркивает издание, известно об этих цифрах стало как раз в тот момент, когда лидеры Европейского союза обсуждали сделку, в рамках которой Европу можно было бы сделать континентом с нулевым балансом выбросов углерода к 2050 году.

В результате, сообщает Daily Mail, британские политики обвинили чиновников в Брюсселе в «откровенном лицемерии».

«Эти последние траты Евросоюза — оскорбление британских семей, которым усердно приходится трудиться, — заявил член Европейского парламента Майкл Хивер. — Это просто какое-то безобразие — то, что спустя три с половиной года после голосования за выход из ЕС британские налогоплательщики по-прежнему должны платить за частные самолёты и лимузины брюссельских автократов».

В свою очередь, продолжает издание, лидер консерваторов в Европейском парламенте Джоффри ван Орден, который, собственно, и уличил Брюссель в откровенном лицемерии, отметил, что история с аудитом — это «классический пример того, насколько невероятно хороши страны Евросоюза в растрачивании чужих денег».

Причём, делая это, они «не раздумывают ни секунду», добавил лидер консерваторов в Европейском парламенте.

«ЕС — это, безусловно, памятник расточительству и несдержанности», — констатировал Джоффри ван Орден.