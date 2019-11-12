Focus: денег нет, пешком ходите — ООН экономит 38 долларов в день на эскалаторах

Из-за того что многие страны до сих пор не уплатили ежегодные членские взносы, ООН испытывает острую нехватку денежных средств. В результате генсек организации Антониу Гутерреш распорядился принять меры экономии — в том числе ограничить работу кондиционеров и отопления в штаб-квартирах в Нью-Йорке и Женеве, а также остановить там эскалаторы. Последний шаг позволяет экономить по $38 в день.

ООН столкнулась с «драматичной денежной проблемой», пишет немецкий журнал Focus Online. Теперь в штаб-квартире организации отключили даже эскалаторы, что позволяет сэкономить по $38 в день.

Конечно, это всего лишь несколько перекрытых эскалаторов, но сейчас они символизируют самую насущную проблему ООН, отмечает издание: всемирной организации срочно нужны деньги. Многие страны до сих пор не заплатили членские взносы, и с октября у ООН начались проблемы из-за нехватки средств. Из-за этого в высотке ООН в Нью-Йорке сейчас экономят на электричестве для эскалаторов.

Как сообщается в статье, это не единственная мера экономии, о которой отдал распоряжение глава ООН Антониу Гутерреш. Помимо этого, объявлено о прекращении приёма на работу. Также запрещены встречи в поздние часы и поездки без необходимости. Кроме того, в штаб-квартирах в Нью-Йорке и в Женеве будут с ограничениями работать отопление и кондиционеры.

Всё это вызвано тем, что из 193 государств ООН к настоящему моменту уплатили ежегодный взнос за текущий год лишь 134 страны. Германия перевела $169,8 млн ещё до 5 февраля. ООН ожидает, пока на её счёт поступят ещё $1,18 млрд. Особенно болезненно при этом сказывается отсутствие взносов от США, Бразилии, Аргентины, Ирана и Израиля. Они составляют значительную часть бреши в бюджете организации, утверждает немецкий журнал.

ООН уже не в первый раз не хватает средств к концу года. Однако общая тенденция показывает, что всё больше государств платят взносы всё позже. По данным СМИ, одни только США задолжали ООН сотни миллионов, в том числе с прошлых лет.

Тем не менее бояться за ООН не стоит, считает эксперт аналитического центра Crisis Group Ричард Говен, по словам которого это всего лишь «проблема с ликвидностью, а не финансовый кризис». К концу года даже США исполнят свои финансовые обязательства, уверен он. К тому же Вашингтон платит огромные взносы другим подчинённым ООН организациям.

Меры экономии кажутся ограниченными, если учесть, что в ООН работают тысячи сотрудников по всему миру. В ответ на запрос в ООН ответили, что остановка эскалаторов экономит $14 тыс. в год, то есть $38 в день.

Эти меры, в первую очередь, привлекли внимание журналистов: их офисы находятся на нижних этажах, на которые обычно легко добраться с помощью эскалаторов. Теперь им приходится либо пользоваться мучительно медленными лифтами, либо ходить по лестнице. Некоторые даже заподозрили в этом втайне подготовленный манёвр. Согласно их теории, в ООН решили разозлить репортёров, чтобы привлечь внимание к ещё не поступившим платежам, — что, кстати, сработало, отмечает немецкий журнал.

Поэтому неудивительно, что на ежедневных пресс-конференциях спикера Генерального секретаря Антониу Гутерреша наряду с вопросами по поводу кризисных регионов в Ираке, Йемене или Судане постоянно затрагивается ещё одна тема. Корреспонденты интересуются, почему нельзя, по крайней мере, оставить остановленные эскалаторы открытыми для прохода, вместо того чтобы их перекрывать.

По замечанию автора статьи, официальному представителю ООН было сложно сохранять серьёзность, когда он рассуждал, насколько опасны могут быть остановленные эскалаторы с их высокими ступенями и «крайне острыми и металлическими» краями. На вопрос настойчивого корреспондента по поводу того, почему тогда в Женеве эскалаторы не перекрыли, спикер ООН в Нью-Йорке пояснил, что он является экспертом только по североамериканским эскалаторам.

Затем на очередном брифинге возникла новая идея: нельзя ли экономить на чём-нибудь другом — например, доверить заботу о газонах ООН овцам? Представитель организации в связи с этим предложил обратиться к новозеландскому отделению ООН, однако и это пока не помогает: эскалаторы по-прежнему не работают, заключает Focus Online.