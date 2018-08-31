Wrap News: Трамп обвинил начальство NBC и CNN в том, что им «не нужна правда»

Дональд Трамп вновь выступил в своём блоге в «Твиттере» с критикой в адрес американских СМИ, пишет Wrap News. По данным издания, президент назвал их «врагами народа» и заявил, что «правда не имеет для них значения». Трамп также отдельно «прошёлся» по руководителям каналов NBC News и CNN, предложив их уволить.

Президент США Дональд Трамп в четверг «обрушился» в «Твиттере» на председателя совета директоров канала NBC News Энди Лэка и главу CNN Джеффа Закера, «настоятельно порекомендовав» их уволить, сообщает Wrap News. По данным издания, глава государства также в очередной раз раскритиковал американским СМИ в целом, обвинив их в том, что им «не нужна правда» и назвав их «врагами народа».

«То, что происходит на CNN, происходит в разных масштабах и на других каналах, и хуже всего ситуация на NBC News. Но есть и хорошие новости — (главу канала — ИноТВ) Энди Лэка скоро уволят за некомпетентность и за гораздо более серьёзные вещи», — цитирует президента Wrap News.

«Я просто уже не знаю, как достаточно громко заявить о том, насколько нечестны большинство СМИ. Правда не имеет для них значения, для них существуют только ненависть и собственная повестка. Сюда относятся и лживые книжки обо мне, которые постоянно издают — они всегда ссылаются на анонимные источники и представляют собой чистую выдумку. Враги народа!», — также заявил Трамп.

«Ненависть и крайне предвзятое отношение ко мне со стороны CNN вызвали у них помутнение сознания и лишили их возможности нормально функционировать, — продолжил президент. — Но на самом деле, как я всегда говорил, так сложилось уже давно. Малыш Джефф З. ужасно справляется со своей работой, у него отстойные рейтинги, и AT&T (конгломерат, владеющий CNN — ИноТВ) следует его уволить, чтобы спасти свою репутацию».

По данным Wrap News, представители NBC News отказались комментировать заявления Трампа, а CNN и AT&T не ответили на запрос о комментарии.