Hill: американцев в футболках «Я лучше буду русским, чем демократом» окрестили «предателями»

Американцы из города Делавэр, чьё фото в футболках с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом» облетело интернет, вынуждены отбиваться от критики и обвинений в «предательстве», сообщает The Hill. Отмечается, что теперь они намерены открыть интернет-магазин по продаже футболок с подобными принтами.

Американцы из города Делавэр, чьё фото в футболках с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом» облетело интернет, вынуждены отбиваться от критики и обвинений в «предательстве», сообщает The Hill.

Издание отмечает, что в начале месяца Джеймс Тимоти Элиси и Ричард Бичфилд попали в заголовки американских СМИ, надев на встречу президента США Дональда Трампа со своими сторонниками в штате Огайо «противоречивые» футболки.

«Мы никоим образом не предатели. И мы не российские шпионы или лидеры секты», — ответил на критику в свой адрес 60-летний Элиси, добавив, что ему даже нравится, что их с Бичфилдом окрестили «русскими деревенщинами».

Кроме того, он отметил: несмотря на то что надпись на футболках была шуткой, за ней таится весьма серьёзное послание.

«Мы работаем с Россией на Международной космической станции и делаем много других вещей совместно с Россией, а не только это», — заметил Элиси.

При этом американец подчеркнул: несмотря на то что они получили множество негативных откликов на футболки, нашлись и те, кто поддержал их. Например, члены ку-клукс-клана пригласили их выступить на собрании общества. Однако Элиси и Бичфилд предложение отклонили, заявив, что не разделяют их идеи.

Также Элиси отметил, что они с Бичфилдом намерены открыть интернет-магазин по продаже футболок с подобными принтами, передаёт The Hill.