RP: аргентинским болельщикам не простили «возмутительные проделки» на ЧМ-2018

21:17 Эксперт заявил о необходимости проведения расследования деятельности американской лаборатории под Тбилиси Владимир Маркин, доктор медицинских наук, подполковник медицинской службы в отставке прокомментировал в разговоре с RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что в документах о деятельности американской лаборатории под Тбилиси есть сведения о гибели в один день 24 человек.

21:17 Базаревич заявил, что доволен результатом матча с Болгарией, но не качеством игры сборной России Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.

21:06 Роналду о своих голах за «Ювентус»: я очень хотел забить и рад, что смог это сделать Португальский нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от своих первых голов в составе туринского «Ювентуса».

20:59 «Спартак» проиграл «Ахмату» в матче седьмого тура РПЛ Московский «Спартак» потерпел поражение от грозненского «Ахмата» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:44 Ищенко предложил кандидатов в сенаторы от Приморья Кандидат на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко предложил кандидатуры на должность сенатора от региона.

20:40 Колобков рассказал о программе по работе с наследием ЧМ-2018 Министр спорта Павел Колобков в беседе с kp.ru рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

20:40 Французский легкоатлет Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на международных соревнованиях во французском Талансе.

20:20 Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1» выразил уверенность в долговечности Крымского моста.

20:15 В Госдуме оценили намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT назвал «утопией» намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца 2018 года.

20:14 Первый ижевский фестиваль фантастики пройдёт 22—23 сентября в Удмуртии Первый ижевский фестиваль фантастики будет проходить 22—23 сентября в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

20:14 Сборная России по баскетболу победила Болгарию в матче отбора КМ-2019 Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.

20:13 Музейный комплекс «Россия — моя история» открылся в Саратове Музейный комплекс «Россия — моя история» начал работу в Саратове. Существенная часть выставки состоит из региональных экспонатов, собиравшихся в течение года.

20:11 Умерла режиссёр-документалист Ирина Бессарабова Режиссёр-документалист Ирина Бессарабова умерла в возрасте 57 лет. Об этом говорится в сообщении телеканала «Культура».

20:05 «Витесс» Слуцкого обыграл ПЕК в пятом туре Эредивизи Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над ПЕК в матче пятого тура голландской Эредивизи.

20:04 Эксперт назвал фейком планы Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал RT сообщение о том, что военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года.

19:59 СБУ подписала с «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго» меморандум о киберзащите Служба безопасности Украины подписала меморандум с национальной энергетической компанией «Укрэнерго» и частным акционерным обществом «Укргидроэнерго» для противодействия киберугрозам и развития эффективной системы кибербезопасности государства.

19:55 Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Эвертон» и одержать первую победу в новом сезоне АПЛ Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

19:41 В «Уильямсе» заявили, что удар со стороны Переса испортил Сироткину гонку Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал выступление российского пилота команды Сергея Сироткина, занявшего 19-е место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

19:40 Биолог оценил заявления Гиоргадзе о деятельности американской лаборатории под Тбилиси Александр Предтеченский, доктор биологических наук, полковник медицинской службы в отставке, прокомментировал в разговоре с RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о том, что в документах о деятельности американской лаборатории под Тбилиси есть сведения о гибели в один день 24 человек.

19:30 Сироткин о гонке Гран-при Сингапура: я сделал всё, что мог Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

19:29 В Минвостокразвития рассказали об итогах ВЭФ-2018 Первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев в беседе с kp.ru рассказал об итогах Восточного экономического форума 2018 года.

19:28 В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы В Тульской области состоялась историческая реконструкция Куликовской битвы, посвящённая 638-й годовщине сражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

19:27 В Москве 16 сентября выпала почти пятая часть месячной нормы осадков По предварительной оценке, днём в воскресенье, 16 сентября, в Москве выпало 12 мм осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

19:21 Подозреваемому в коррупции украинскому министру разрешили выезжать за рубеж в командировки Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило разрешение подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезжать в заграничные командировки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

19:13 Зеппельт сравнил компромисс WADA и России по РУСАДА с договором между преступником и судом Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию, согласно которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило России компромисс в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

19:09 В Кировской области предупредили о заморозках в ближайшие дни Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области в ближайшие дни, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

19:08 СМИ: Названы самые популярные марки бензина в России Стали известны самые популярные марки бензина в России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».

19:06 Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили текущее состояние рынка нефти Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели переговоры в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

19:00 Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на ЧМ в Софии Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира в болгарской Софии.

18:51 Военный медик прокомментировал заявление о деятельности американской лаборатории в Грузии Алексей Комратов, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы в отставке, прокомментировал в интервью RT заявление экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о деятельности американской лаборатории под Тбилиси.

18:48 Российский боец ММА Евлоев подписал контракт с UFC Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

18:37 Сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира в Софии.

18:31 В РПЦ заявили, что не признают верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT заявил, что Русская православная церковь не признаёт верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата.

18:25 В Петербурге завели дело по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в супермаркет В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за дорожно-транспортного происшествия с автомобилем, врезавшимся в супермаркет, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

18:21 «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче РПЛ «Краснодар» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:08 В Подмосковье проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с третьего этажа В Московской области проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с высоты третьего этажа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт СК России.

18:04 Песков: всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.

18:04 Соррентино рассказал, когда выйдет второй сезон «Молодого папы» Итальянский режиссёр Паоло Соррентино, приехавший в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Молодой папа».

18:01 Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта за «Зенит» в РПЛ Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

18:00 Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло» в матче Серии А Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.

17:44 Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года Военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров Украины.

17:37 Российские гимнастки завоевали серебро в групповых упражнениях с мячами и скакалками на ЧМ Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в групповых упражнениях с мячами и скакалками на чемпионате мира в Софии.

17:26 Роналду забил свой первый мяч за «Ювентус» в Серии А Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый мяч за туринский «Ювентус» в итальянской Серии А.

17:21 Умер актёр Дадли Саттон Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mirror.

17:12 Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, Сироткин — 19-й Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

17:10 В Германии двое мужчин напали на беженцев из Афганистана В Германии в регионе Гарц двое неизвестных напали на беженцев-подростков из Афганистана. Инцидент произошёл 15 сентября на спортивной площадке в небольшом населённом пункте Хассельфельде.

17:01 Песков: заявление Путина на ВЭФ о Петрове и Боширове не было заготовкой Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопросы об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые были заданы президенту России Владимиру Путину на ВЭФ-2018, не были заготовкой.

17:01 «Барыс» победил «Ак Барс» по буллитам в матче КХЛ Казахстанский «Барыс» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

16:55 Кандидат от КПРФ лидирует на выборах губернатора Приморья после подсчёта 50% бюллетеней Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 50% бюллетеней на втором туре выборов главы Приморья набирает 52,38% голосов избирателей, временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко — 45,05%.