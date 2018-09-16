Rheinische Post Оригинал

RP: аргентинским болельщикам не простили «возмутительные проделки» на ЧМ-2018

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Непристойные проделки во время мирового первенства по футболу в России дорого обошлись трём аргентинским болельщикам, сообщает Rheinische Post. За то, что они заставили молодую россиянку повторить на камеру «возмутительные вещи», Министерство безопасности Аргентины запретило им посещать футбольные матчи в течение двух лет, поясняет немецкое издание.
RP: аргентинским болельщикам не простили «возмутительные проделки» на ЧМ-2018
Reuters

Министерство безопасности Аргентины «сурово наказало» аргентинских футбольных болельщиков за «возмутительные проделки» во время чемпионата мира по футболу в Российской Федерации, сообщает Rheinische Post.

Трём фанатам футбола запретили посещать футбольные матчи в течение двух лет за то, что во время последнего мундиаля в России они заставили не говорящую по-испански молодую россиянку повторить на камеру предложения «сексистского содержания», поясняет немецкая газета.

Видео, на котором россиянка произносит «возмутительные вещи», выложил в сеть 47-летний Нестор Пенови. Несмотря на то что спустя некоторое время он извинился, уже тогда ему запретили посещать матчи мирового футбольного первенства в России, напоминает Rheinische Post.

Как отмечает издание, Министерство безопасности Аргентины наказало ещё двух футбольных болельщиков за то, что опять-таки во время чемпионата мира по футболу в России они попросили мужчину в тюрбане произнести слово «бомба» по-испански и при этом засняли всё происходящее на камеру.

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Rheinische Post Германия Европа
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