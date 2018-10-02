Focus: старую гвардию немецких политиков хотят оставить без бюджетных привилегий

21:28 Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном почти в два раза, до 60 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

21:22 Женская сборная России одержала свою шестую победу на шахматной олимпиаде в Батуми Женская сборная России обыграла национальную команду Нидерландов в восьмом туре шахматной олимпиады в грузинском Батуми.

21:20 Эксперт прокомментировал угрозу США уничтожить российские ракеты Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в разговоре с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что Вашингтон собирается уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования, так как они якобы нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

21:18 Мужская сборная России победила Белоруссию на шахматной олимпиаде в Батуми Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче восьмого тура шахматной олимпиады, которая проходит в грузинском Батуми.

21:12 Пашинян назвал условие, при котором уйдёт в отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, при каком условии может уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

21:10 Модрич не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов с ЦСКА Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала стартовый состав команды на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

21:03 В Калининграде ограничат движение из-за матча Россия — Швеция В Калининграде ограничат движение 11 октября из-за матча Россия — Швеция в рамках Лиги наций УЕФА, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

20:58 Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Реалом» Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала стартовый состав команды на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

20:55 Шойгу: работу по установке единой системы управления ПВО в Сирии завершат к 20 октября В ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности глава российского оборонного ведомства рассказал о сроках установки единой системы управления ПВО в Сирии.

20:49 В Крыму археологи нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа Специалисты Боспорской археологической экспедиции Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени Вернадского и Центра археологических исследований фонда «Деметра» нашли костяную статуэтку с изображением бога Гарпократа. Об этом сообщает «Крыминформ».

20:49 Макгрегор: в бое с Нурмагомедовым докажу, что я самый лучший в мире боец Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

20:46 Эксперт оценил опасения «Нафтогаза» по поводу предстоящего запуска второй нитки «Турецкого потока» Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News оценил опасения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева по поводу предстоящего запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток».

20:41 В Вологодской области завели дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа В Вологодской области завели уголовное дело в отношении матери ребёнка, выпавшего с седьмого этажа, сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.

20:40 В Госдуме отреагировали на заявление генсека НАТО о «нарушениях» Договора РСМД Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

20:36 Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставок С-300 в Сирию Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.

20:32 «Барселона» стала первым в истории клубом, чей годовой доход превысил $1 млрд Каталонский футбольный клуб «Барселона» сообщил о рекордном доходе по итогам 2017/18 финансового года.

20:27 Протестующие окружили здание парламента Армении Протестующие окружили здание парламента Армении, выступая против принятых поправок в регламент.

20:20 В саратовском ТЦ «Триумф Молл» произошёл пожар На втором этаже торгового центра «Триумф Молл» в Саратове произошёл пожар. В результате произошедшего были эвакуированы около 400 человек.

20:19 Фарфан не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Шальке» Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан не сможет принять участие в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с немецким «Шальке».

20:12 США призвали Венгрию не блокировать заседания комиссии Украина — НАТО США поддерживают комиссию Украина — НАТО и призывают Венгрию не блокировать заседания, заявила американский постпред при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

20:10 Тренер «Монако»: Головин сыграет в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Главный тренер французского «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что российский полузащитник команды Александр Головин примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

20:07 В Казахстане посторонний проник на борт самолёта Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана выясняет, как посторонний проник на борт самолёта авиакомпании Air Astana, следовавшего из Алма-Аты в Гонконг.

20:03 Тайсон заявил, что не станет выбирать победителя боя Нурмагомедов — Макгрегор Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон неоднозначно высказался о поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

19:57 Bloomberg включило основателя сети «Красное & Белое» в список долларовых миллиардеров Российский бизнесмен Сергей Студенников, основатель сети магазинов «Красное & Белое», вошёл в рейтинг долларовых миллиардеров агентства Bloomberg.

19:45 В Кремле создано управление по приграничному сотрудничеству Российский лидер Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству.

19:44 Тренер «Шальке» высказался о «Локомотиве» накануне матча Лиги чемпионов Главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

19:37 Синод ЭПЦ МП осудил патриарха Варфоломея за решение вмешаться в дела УПЦ Синод Эстонской православной церкви (самоуправляемой в составе Московского патриархата) выступил с заявлением «в связи с вмешательством» Патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Украинской православной церкви (УПЦ).

19:32 Фернандес уверен, что предстоящий матч ЦСКА с «Реалом» войдёт в историю Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

19:26 В МИД ответили на заявления США о возможности сбивать ракеты России Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности сбивать российские ракеты являются агрессивной риторикой.

19:24 Парламент Армении принял законопроект, позволяющий заблокировать его роспуск Парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.

19:23 Похороны Карцева пройдут в закрытом режиме Похороны народного артиста России Романа Карцева на Троекуровском кладбище в Москве будут закрытыми для публики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актёра Елену.

19:16 Суд арестовал совладельца «Интерпрогрессбанка» по делу Захарченко Басманный суд Москвы арестовал на два месяца члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца «Интерпрогрессбанка» Валерия Маркелова.

19:15 Гилерме заявил, что «Локомотив» должен показать свой максимум в матче ЛЧ с «Шальке» Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с немецким «Шальке».

19:12 Россия и Сербия приступили к совместным полётам на учениях «БАРС-2018» В Минобороны сообщили, что в рамках российско-сербского лётно-тактического учения «БАРС-2018» лётчики армейской авиации приступили к выполнению первых заданий.

19:00 В Стамбуле автомобиль наехал на толпу пешеходов В Стамбуле в районе Бакыркёй автомобиль выехал на тротуар и начал беспорядочно ездить, сбивая прохожих.

18:59 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Карцева Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Романа Карцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

18:58 СМИ: Бывший чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в ДТП Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжёлом весе Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в возрасте 54 лет.

18:51 Трамп: Канада и Мексика будут прекрасными партнёрами США в сфере торговли Президент США Дональд Трамп в своём Twitter выразил уверенность в том, что Канада и Мексика станут прекрасными партнёрами Соединённых Штатов в области торговли после заключения нового торгового соглашения.

18:49 Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о том, чего стоит ждать москвичам от погоды в предстоящую неделю.

18:45 Басилашвили назвал смерть Карцева невозвратимой утратой Актёр Олег Басилашвили прокомментировал смерть народного артиста России Романа Карцева.

18:45 Денисов и Чорлука тренировались в общей группе «Локомотива» перед матчем ЛЧ с «Шальке» Игроки российского футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов и Ведран Чорлука занимались в общей группе во время тренировки команды накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с немецким «Шальке», который состоится в ближайшую среду, 3 октября, в Москве.

18:43 Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Крыльями Советов», сообщает «Реальное время».

18:43 Эксперт прокомментировал сообщения о рекордных значениях госдолга США Экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что государственный долг США вырос до рекордных значений в $21,516 трлн.

18:43 В ходе визита Путина в Индию будет подписан контракт на поставку С-400 Во время визита президента России Владимира Путина в Индию состоится подписание контракта на поставку пяти полков систем С-400 на $5 млрд, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

18:42 В АТОР заявили, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что землетрясение в Индонезии не повлияло на спрос со стороны отечественных туристов.

18:40 ОБСЕ заявила о необходимости срочного разминирования в Донбассе Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что организация призывает стороны конфликта в Донбассе приступить к срочному и полному разминированию населённых пунктов и пунктов пропуска через линию соприкосновения.

18:39 Крым принял шесть миллионов туристов с начала года Крым принял 6 млн туристов из 132 стран с начала 2018 года, заявил председатель комитета регионального парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

18:38 В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в октябре И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв рассказал о погоде в октябре.

18:37 В Подмосковье следователи передали в суд дело против мужчины, отрубившего жене кисти рук В Московской области следователи передали в суд уголовное дело против жителя Серпухова Дмитрия Грачёва, который из ревности отрубил жене кисти рук.