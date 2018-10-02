Focus: старую гвардию немецких политиков хотят оставить без бюджетных привилегий

Немецкий Союз налогоплательщиков потребовал сократить пособия бывших ведущих политиков, сообщает Focus online. Глава организации обвинил экс-канцлеров, в частности Герхарда Шрёдера, в нецелевом использовании предоставляемых ему бюджетных средств, а также эксплуатации оплачиваемого из государственной казны персонала в личных целях.
Десятки тысяч евро в год, недвижимость, служебная машина. Список привилегий бывших правительственных чиновников очень длинный. Только в прошлом году экс-канцлер Герхард Шрёдер получил из государственной казны 561 000 евро для выплаты зарплаты сотрудникам своего офиса в столице.
Также бывших ведущих политических деятелей обвиняют в том, что они используют свои контакты в частном бизнесе, чтобы получить там высокооплачиваемую должность. К примеру, в 2017 Шрёдера избрали главой наблюдательного совета российского нефтяного концерна «Роснефть». Экс-канцлер и российский президент Владимир Путин — хорошие друзья.
В письме к бюджетной комиссии бундестага Союз налогоплательщиков потребовал сократить пособия. В нём глава Союза германских налогоплательщиков Райнер Хольцнагел пишет, что до сих пор существует «острая необходимость проведения реформ».
Он выступает против не только «пособий, предоставление которых практически не контролируется», но и «частных доходов или использования персонала и офиса в личных целях». Федеральная счётная палата также обвинила экс-канцлеров в том, что они в последнее время «выходят за рамки». Бывшие канцлеры больше «не состоят на службе», а «в первую очередь являются получателями бюджетного содержания».
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