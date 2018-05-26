Шрёдер: США навязывают Европе свой газ из «эгоистических интересов»

США мешают реализации проекта «Северный поток — 2» не из-за солидарности с европейскими государствами, а «эгоистических интересов», заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он напомнил Западной Европе, что она нуждается в дополнительном газе из России, и выразил надежду, что Брюссель сможет постоять за свои интересы.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер считает, что попытки ЕС и Америки помешать реализации проекта «Северный поток — 2» — это проявления конкурентной борьбы, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Напрашивается подозрение, что США пытаются помешать «Северному потоку — 2» не из-за солидарности с некоторыми европейскими странами, а эгоистических интересов», — заявил политик во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, американцы хотят «навязать европейскому рынку» свой сланцевый газ.

Брюссель также ни разу не представил ни одного «рационального объяснения» возражениям против проекта, отметил Шрёдер. Он напомнил, что Западной Европе нужен дополнительный газ из России: «Остаётся только надеется, что Европейский союз найдёт в себе силы защитить свои собственные интересы и интересы стран, которые в него входят».

Экс-канцлер Германии также поприветствовал то, что нынешняя глава ФРГ Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин смогли найти «рациональный компромисс» и условится на том, что Европе нужны все российские газопроводы, в том числе и транзитный, идущий через Украину.