В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля не следует «идти быстро и далёко», не дождавшись экспертизы международной организации, заявила в интервью Stern экс-супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Дорис Шрёдер-Кёпф. Будучи членом Германо-Российского Форума, она также хотела бы сделать хотя бы небольшой вклад в улучшение отношений между Москвой и Берлином, отметила политик.

«В деле Скрипаля легкомысленно идти так быстро и так далеко, не дождавшись, к примеру, исследования международной организации», — заявила в интервью Stern бывшая супруга экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера Дорис Шрёдер-Кёпф, занимающая пост уполномоченной по беженцам земли Нижняя Саксония.

«Накануне войны в Ираке мы слышали так много лжи, что в отношении представителей больших старых демократических стран остаётся определённое недоверие, когда речь идёт о мнимой информации спецслужб», — отметила политик.

Являясь членом Германо-Российского Форума, Шрёдер-Кёпф также отметила, что хотела бы «сделать хотя бы маленький вклад, чтобы помочь улучшить отношения между Россией и Германией», резюмирует Stern.