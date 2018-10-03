Глава ХДС/ХСС: Германия после объединения недостаточно уважала восточных немцев

После объединения Германии многие восточные немцы чувствовали, что с ними обошлись несправедливо, однако государство обращало на это мало внимания, заявил новый глава фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус в годовщину воссоединения страны. По его мнению, к жителям Восточной Германии после 1990 года проявляли недостаточно уважения, хотя им пришлось начинать всё с чистого листа, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Новый глава фракции союза ХДС и ХСС Ральф Бринкхаус выступает за то, чтобы критически рассмотреть историю объединения Германии, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По его мнению, это может помочь «исцелить эмоциональные раны».

Как напоминает издание, 28 лет назад, 3 октября 1990 года, состоялось воссоединение Восточной и Западной Германии. За год до этого, 9 ноября 1989 года, власти ГДР после длившихся месяцами протестов в стране открыли доступ к стене, разделявшей две части Германии.

После объединения страны многие восточные немцы чувствовали, что с ними обошлись несправедливо — и на протяжении долгого времени этому не уделялось достаточного внимания, считает Бринкхаус. «Именно из-за того что при объединении были допущены и ошибки, сегодня должно быть обязанностью всего государства, особенно поддерживать развитие на востоке», — убеждён глава фракции союза партий ХДС и ХСС.

По его словам, благодаря мужеству, энергичности и усердию восточных немцев и национальным усилиям с 1990 года удалось многого достичь. Производительность экономики восточно-немецких земель увеличилась вдвое, доходы выросли, а уровень безработицы находится на низком уровне. Единство Германии остаётся «счастливым случаем нашей истории», подчеркнул Бринкхаус, и «это всё ещё остаётся чудом».

Однако при этом в Германии всегда обращали слишком мало внимания на то, что восточным немцами пришлось начинать всё заново, считает политик. В Германии слишком мало отмечали тот факт, что объединение страны стало для многих граждан на востоке не только радостью по поводу воссоединения, но и рубежом, после которого пришлось начинать всё с чистого листа.

«Биографии многих людей за ночь оказались ничего не стоящими. Отсутствовало уважение к жизнедеятельности», — заявил Бринкхаус. Он также призвал внимательно проработать историю Социалистической единой партии Германии, отмечает немецкий телеканал.