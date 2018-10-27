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CNN: Трамп назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге «ужасным происшествием»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Питтсбурге неизвестный открыл огонь в местной синагоге, в результате чего поcтрадали по меньшей мере 12 человек, сообщает CNN. Как отмечает канал, во время стрельбы нападавший делал антисемитские заявления. Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами назвал нападение «ужасным происшествием».
CNN: Трамп назвал стрельбу в синагоге в Питтсбурге «ужасным происшествием»
Reuters
По словам сотрудников правоохранительных органов, неизвестным, который открыл огонь в синагоге Питтсбурга в эту субботу, оказался 46-летний Роберт Бауэрс, пишет CNN.
 
Сообщается, что во время стрельбы нападавший произносил антисемитские высказывания. По информации одного из городских чиновников, в результате нападения на синагогу «Дерево жизни» погибло много людей, по некоторым данным — как минимум 12 человек. Также были застрелены трое полицейских. Стрелок сдался полиции города Питтсбург и был доставлен в больницу.
 
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на объединённой базе Эндрюс Морской авиации США в Мэриленде назвал стрельбу «ужасным происшествием».
 
«События в Питтсбурге куда более ужасающи, чем представлялось изначально, — написал Трамп ранее в Twitter. — Поговорил с мэром города и губернатором штата, сообщил им, что федеральные власти всегда были и будут с ними до конца».
 
Губернатор Пенсильвании Том Вулф подчеркнул серьёзность ситуации, а также заявил, что полиция штата помогает местному отделению скорой помощи, сообщает CNN.
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источник
CNN США Северная Америка
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