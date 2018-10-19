Euronews: Керчь прощается с погибшими в политехническом колледже

Жители Керчи хоронят детей и взрослых, погибших в результате взрыва и стрельбы в местном политехническом колледже. По последним данным, жертвами массового убийства стали 20 человек. Некоторые пострадавшие до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии. Следствие пытается выяснить, что толкнуло 18-летнего подозреваемого Владислава Рослякова совершить нападение на однокурсников, передаёт Euronews.

Тяжёлый день для Керчи: в пятницу жители города прощаются с погибшими в результате взрыва и стрельбы в местном политехническом колледже. По последним данным, жертвами массового убийства стали 20 человек. Несколько подростков находятся в тяжёлом состоянии.

ДАНИИЛ ГРОСК, студент второго курса: Когда мы все вышли, я вывел девочку с пулевым ранением. Я её вывел, отдал «скорой» и сам старался оказать какую-то помощь остальным. Останавливали все легковые машины, все маршрутки останавливали — потому что «скорых» не хватало, не хватало вообще машин. Выносили из колледжа тела с повреждениями: кто-то обгорел, у кого-то не было конечности какой-то. Выносили убитых, раненых, всех абсолютно увозили. Насколько известно, обрушился второй этаж, и под обвалами сейчас до сих пор люди.

Следствие пытается выяснить, что подтолкнуло подозреваемого к этому преступлению. Власти Крыма говорят, что 18-летний Владислав Росляков не вызывал никакого беспокойства ни у преподавателей, ни у психологов.

ГАЛИНА ПОЛОНСКАЯ, корреспондент Euronews: С каждым часом становятся известны все более ужасающие детали той драмы, которая разыгралась здесь, в политехническом колледже Керчи. И те дети, которые смогли выжить и уже в состоянии говорить, уверяют, что забыть этот страшный день они не смогут никогда.

Галина Полонская, Euronews, Керчь.

Дата выхода в эфир 18 октября 2018 года.