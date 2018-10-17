CNN: большинство погибших и раненых в Керчи — люди моложе 20 лет

Взрыв в Керченском политехническом колледже уже унёс больше десятка жизней, около 50 человек получили ранения. Большинство пострадавших — подростки. Следователи утверждают, что в происшествии был умысел. Прежде рассматривалась версия взрыва газового баллона.
Как я понимаю, Мэтью, информация сейчас только начинает поступать. Но всё указывает на значительные человеческие жертвы. Что ещё вы можете нам рассказать?
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN:Так и есть, Иван. В данный момент, пока мы с вами разговариваем, там, в крымском городе Керчь, расположенном близко к материковой части России, творится хаос. Российские власти постоянно сообщают новые данные о количестве погибших, по последней информации, в результате взрыва погибли как минимум 13 человек и, по меньшей мере, 50 получили ранения. Взрыв произошёл в образовательном учреждении — как я понимаю, это Керченский политехнический колледж. Как сообщают российские власти, большинство жертв — погибших и раненых — моложе 20 лет. Как я уже говорил, там разворачиваются очень трагичные события. Там творится хаос.
Власти уже заявили, что делают всё возможное, чтобы позаботиться о погибших и раненых. Российский президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения России переправить пострадавших в любые медицинские учреждения, в Крыму или за его пределами. Уже объявлен трёхдневный траур по жертвам взрыва. Российские власти характеризуют происшедшее как теракт. Российские следователи или прокуроры сообщают о возбуждении уголовного дела по статье «Терроризм». То есть они утверждают, был умысел. Ранее они говорили о взрыве газового баллона. Теперь они ужесточили свою позицию и заявляют, что, вероятно, это был теракт.
Что же касается ответственности за происшедшее, она ещё не установлена. На данный момент российские власти даже не озвучили никаких подозрений. Но, полагаю, заявления последуют в ближайшие часы, Айвэн.
Мэтью, Керчь находится на Крымском полуострове, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. История терактов в России долгая и трагичная, она исчисляется десятилетиями. Но в чём заключается возможная стратегическая значимость этого города.
МЭТЬЮ ЧАНС: Это важный город, потому что он расположен с одной стороны очень важного и известного моста, который Россия построила после того, как в 2014 году аннексировала Крым у Украины. Этот мост соединяет Крымский полуостров с материковой частью России. Керчь — на крымской стороне этого моста. Так что в этом смысле у неё есть символическое значение. Ещё предстоит узнать, будет ли этот ответственность за теракт, как называют его российские следователи… Обвинят ли они украинских националистов, будет ли обвинение связано с аннексией Крыма или недавними трениями между Россией и Крымом* в связи с расколом в православии. Но это, определённо, очень спорная часть региона. И, думаю, в том, что касается ответственности, на данный момент никто ничего не исключает.
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