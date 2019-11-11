BFM TV: марш против исламофобии в Париже вызвал споры в политических кругах

После череды скандалов и агрессивных действий, направленных против мусульман, французские общественные организации решили провести протестный марш, который, как передаёт BFM TV, одобряют далеко не все политики. Одним из активных участников акций является «Группа против исламофобии во Франции», которую подозревают в близости к террористической организации «Братья-мусульмане»*.

В основе дебатов лежит открытое письмо, опубликованное 1 ноября газетой Libération и сайтом Mediapart с заголовком: «10 ноября в Париже мы скажем «стоп» исламофобии!» Этот марш организован в качестве ответа на нападение на мечеть в Байонне 28 октября и публичную критику женщины в хиджабе со стороны Жюльена Одула из «Национального объединения» на Генеральном совете региона Бургундия-Франш-Конте.

Однако ключевым для споров стал этот пассаж: «Уже на протяжении многих лет всё чаще совершаются действия, направленные против мусульман, включая (…) нарушающие свободу проекты или законы, физическое насилие в отношении женщин в платках, атаки на мечети или имамов». В качестве таких «нарушающих свободу законов» приводятся закон от 2004 года о подчёркнуто религиозных символах в школе и закон от 2010 года, который запрещает закрывать лицо в общественных местах. Такую критику принципа светскости общества взяла на себя «Группа против исламофобии во Франции».

ЖАВАД БАШАРЕ, директор «Группы против исламофобии во Франции» (CCIF): И сейчас эти законы очевидно затрагивают принцип свободы: вместо того, чтобы стать инклюзивными, они становятся всё более исключающими для населения, которое уже подвержено дискриминации.

Сама «Группа против исламофобии во Франции» беспокоит некоторых политиков, которые считают это сообщество близким к «Братьям-мусульманам»*.

ЖИЛЬ КЛАВРЁЛЬ, генеральный представитель исследовательского центра «Аврора»: CCIF часто предоставляет слово и поддержку проповедникам, которые являются ещё более радикальными, допустим, принадлежат к движению ваххабитов и иногда выступают с очень проблемными речами против женщин, против евреев…

Протестный марш начнётся от Сен-Дени и пойдёт в сторону Северного вокзала в Париже.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.