France 24: «расслабленный» курс вышел Нидерландам боком — страна ужесточает карантинные ограничения

Голландские власти, которые долго придерживались относительно мягкого курса в плане борьбы с коронавирусом, столкнулись с большими проблемами — вторая волна пандемии ударила по стране особенно сильно, передаёт France 24. Из-за этого правительству Нидерландов теперь пришлось ужесточить целый ряд ограничений: вводится обязательное ношение масок, закрываются заведения общепита, а гражданам отныне разрешается принимать не более трёх гостей в сутки.
Голландия, в которой скоро будет введён частичный карантин, в настоящий момент заняла третье место в Европе по числу новых случаев коронавирусной инфекций на тысячу жителей.
Премьер-министр страны заявил, что слишком много людей не соблюдали существующие правила — и объявил о введении целого ряда новых, более жёстких мер.
МАРК РЮТТЕ, премьер-министр Нидерландов: Об этом трудно говорить, и новые меры окажутся болезненными. Но по-другому нельзя, ведь факты не врут. Нам придётся строже следить за собой и за своим поведением.
Премьер также обязал всех граждан старше 13 лет носить защитные маски для лица, находясь в закрытых помещениях. В плане требований к обязательному ношению масок Нидерланды по сравнению с остальными европейскими странами припозднились.
Среди других мер — запрет на занятие командными видами спорта для взрослых, а также ограничение на количество гостей: теперь в одном доме разрешается принимать до трёх человек в день. Рестораны и кафе будут полностью закрыты и смогут работать только на вынос. Также запрещена продажа алкогольной продукции и каннабиса с 8 вечера до 7 утра.
Голландское правительство долгие месяцы придерживалось более расслабленного курса в плане ограничений для борьбы с Covid-19 по сравнению с соседними странами Европы — но теперь, после наступления второй волны пандемии, ему удаётся контролировать ситуацию с большим трудом.
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