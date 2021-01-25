FAZ: открытые театры, оперы и кинозалы — Испания превратилась в «оазис культуры» посреди пандемии

Испания идёт своим особым путём в борьбе с коронавирусом, позволяя культурным учреждениям принимать у себя зрителей, сообщает Frankfurter Allgemeine. Открыты дома оперы, театры и кинозалы, но при проведении мероприятий соблюдаются гигиенические меры. Все носят маски, на входе проверяют температуру, а специальные ультрафиолетовые лампы дезинфицируют сидения и одежду.

Оазис культуры посреди пандемии коронавируса, хотя эта страна пострадала от неё сильнее всего. Испания идёт своим особым культурно-политическим путём и позволяет домам оперы, театрам и кинотеатрам принимать зрителей. Королевский театр в Мадриде инвестировал в реконструкцию и обеспечение гигиенических мер приблизительно один миллион евро, к примеру, для закупки ультрафиолетовых ламп, которые дезинфицируют сидения, ложи и костюмы.

Кроме музыкантов, играющих на духовых инструментах, и певцов все исполнители должны носить маски. Ну и, понятно, зрители. На входе меряют температуру. Музыкантов проверяют постоянно. На продажу дом оперы выставляет 66% своих мест. На концерте тенора из Мексики Хавьера Камарена в зале единовременно присутствуют 1200 человек.

ИГНАСИО ГАРСИА БЕЛЕНГУЭР, директор Королевского театра: Как-то один из наших зрителей позвонил нам после представления и сказал, что заболел. Тогда мы связались с 25 посетителями, которые сидели рядом с заражённым зрителем, в связи с чем могли с ним контактировать. Они все сдали мазки, которые оплатил Королевский театр. Ни один из них не заразился.

Но не все культурные учреждения могут провести такую же масштабную работу. Из-за финансовых трудностей, действующего карантина и страха людей большая часть залов в Испании остаются закрытыми.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года.