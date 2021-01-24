CGTN: китайская дыхательная гимнастика помогает россиянам победить коронавирус

02:52
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 8 816 254
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 62 334 и достигло 8 816 254.
02:35
Байден провёл телефонные переговоры с Борисом Джонсоном
Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
02:18
Участник беспорядков в Вашингтоне обвинён в призывах к убийству
Американскими властями был задержан житель Техаса, который обвиняется в призывах к убийству члена Палаты представителей Конгресса США.
02:02
Харитонов рассказал, что может помешать Макгрегору победить Порье
Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.
01:50
Смертин о своих взаимоотношениях с отцом в детстве: у меня даже язык не поворачивался его назвать папой
Бывший полузащитник сборной России, советник президента Российского футбольного союза (РФС), офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин рассказал о взаимоотношениях со своим отцом Геннадием Смертиным, когда тот тренировал его и брата Евгения.
01:42
Голикова оценила возможность введения международного сертификата вакцинации от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса будет невозможно согласовать.
01:37
«Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А
Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над «Кротоне» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
01:25
Трусова призналась, что победа на ОИ не является её главной целью
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова, выступающая в одиночном катании, рассказала о своих целях в спортивной карьере.
01:15
Число случаев коронавируса во Франции достигло 3 035 181
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 23 924 и достигло 3 035 181.
01:02
«Реал» разгромил «Алавес» в Примере, Бензема оформил дубль
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 20-го тура испанской Примеры.
00:57
Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Марселем» в матче 21-го тура французской Лиги 1.
00:47
Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» победить «Тампу» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:30
В Бразилии прошли акции с требованием импичмента Болсонару
Оппозиционные движения и профсоюзы провели в Бразилии автомобильные акции протеста с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару в 17 бразильских городах.
00:30
Ягудин рассказал о своей роли на командном турнире в Москве
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, прежде анонсировавший своё участие в командном турнире в Москве, рассказал, какую роль он будет выполнять на турнире.
00:22
Шварцмана пригласили на тесты Ferrari
Российски гонщик Роберт Шварцман получил приглашение на тесты команды «Формулы-1» Ferrari в итальянском Фьорано.
00:11
СМИ: Дом голкипера ПСЖ ограбили во время матча Лиги 1
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико стал жертвой ограбления, которое произошло во время домашнего матча 21-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».
00:05
МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России
МИД Украины выступил с осуждением действий российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций в России.
23:56
Веснина рассказала, почему решила вернуться в теннис
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от своего возвращения в профессиональный спорт после декретного отпуска.
23:55
Террористы совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:41
Теннисистка Ястремская пропустит Australian Open из-за отстранения за допинг
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела добиться отмены своей временной дисквалификации в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил и пропустит первый в сезоне 2021 года турнир Большого шлема — Australian Open.
23:40
Главы оборонных ведомств США и Британии провели переговоры
Новый глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.
23:23
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 600 790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
23:16
Слуцкий оценил шансы Кокорина заиграть в Италии
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий высказал мнение о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».
23:06
В Москве возбудили дела из-за атак на полицейских на несогласованной акции
Представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова заявила, что в столице возбудили уголовные дела по фактам противоправных действий на несанкционированной акции, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
22:58
Дешам допустил, что Зидан в будущем может возглавить сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о перспективах наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана возглавить национальную команду.
22:53
Захарова: дипломаты США будут вызваны в МИД из-за публикаций о протестах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США будут вызваны в российское министерство из-за публикаций о маршрутах несогласованных акций в России.
22:36
«Манчестер Сити» обыграл «Челтнем Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу
«Манчестер Сити» одержал победу над «Челтнем Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
22:30
Черноморский флот следит за эсминцем США в Чёрном море
В Национальном центре управления обороной России заявили, что силы Черноморского флота следят за эсминцем США Donald Cook, который зашёл в Чёрное море.
22:19
Агент опроверг информацию о согласовании трансфера Данило в ЦСКА
Федерико Пасторелло, агент полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозы, прокомментировал информацию о переходе его клиента в московский ЦСКА.
22:14
Кузнецова назвала число детей, задержанных на несанкционированных акциях в России
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, сколько детей было задержано на несанкционированных акциях в России.
22:05
«Интер» не сумел обыграть «Удинезе» в матче Серии А
Миланский «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
22:00
«Аталанта» разгромила «Милан» в Серии А, Миранчук на поле не выходил
Бергамская «Аталанта» одержала разгромную победу над «Миланом» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
21:55
В Бангладеш назвали дату начала вакцинации населения
Директор Главного управления здравоохранения Бангладеш Абул Башар Мохаммад Хуршид Алам заявил, что вакцинация населения от коронавируса в стране начнётся 27 января.
21:53
Польховский о бронзе биатлонистов в эстафете: наконец-то четвёртые места закончились
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление мужской команды в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
21:39
Фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе КМ в Москве
Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве.
21:38
В Греции за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 605 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
21:24
В Петербурге завели дело на ударившего полицейских на несогласованной акции
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
21:22
Вяльбе — о выступлении лыжников в скиатлоне: не ошибается тот, кто ничего не делает
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступления мужской и женской команд в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.
21:08
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
21:01
Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Антерсельве
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) огласила состав женской команды на эстафетную гонку 4 × 6 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
20:53
МИД России оценил публикации посольства США о несогласованных акциях
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикации посольства США в стране о несогласованных акциях на российской территории.
20:50
СМИ: ЦСКА договорился с «Ниццей» о трансфере Данило
Московский футбольный клуб ЦСКА и французская «Ницца» достигли договорённости по трансферу полузащитника Данило Барбозы.
20:41
Симоньян назвала Ларри Кинга главной легендой мирового телевидения
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга.
20:36
Тренер по стрельбе прокомментировал промахи Логинова и Латыпова в эстафете
Тренер по стрельбе мужской сборной России Максим Максимов рассказал о причинах промахов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
20:33
Число жертв коронавируса в Африке превысило 83 тысячи
Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 83 тыс.
20:24
Эксперт прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев прокомментировал возможность возникновения метеозависимости у переболевших COVID-19.
20:22
Михаил Гусман назвал Ларри Кинга великим мастером своего жанра
Журналист Михаил Гусман выразил соболезнования в связи со смертью своего американского коллеги Ларри Кинга.
20:22
Россиянин Фахретдинов подписал контракт с UFC
Российский средневес Ринат Фахретдинов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
20:20
Елисеев: после эстафеты в Оберхофе тренеры меня осознанно тормозят на первых кругах
Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
20:16
Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса на Украине
Во Львовской области Украины в результате столкновения поезда и автобуса погиб один человек.