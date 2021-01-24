NBC: стена объятий — в итальянской больнице нашли способ для посетителей проведать своих близких, лечащихся от коронавируса

15:29 Замглавы отдела казначейства Дагестана арестован по делу о взятке Заместителя главы отдела Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов арестован по делу о вымогательстве взятки в крупном размере, сообщили в Верховном суде республики.

15:28 В сети появилось видео инцидента с Большуновым на финише эстафеты в Лахти Опубликовано видео инцидента между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

15:21 Тренер сборной Норвегии признался, что шокирован эпизодом с Большуновым и Мяки Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на инцидент между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

15:13 Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, прошедшие в России 23 января. По его словам, вскоре многие будут преувеличивать число их участников.

15:13 Губерниев рассказал подробности о дисквалификации Большунова Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал подробности о дисквалификации российского лыжника Александра Большунова по итогам инцидента с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

15:03 Якимушкин об инциденте с Большуновым: чего только ни хочется сделать людям на трассе Российский лыжник Иван Якимушкин отреагировал на инцидент, который произошёл между его соотечественником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

15:02 «Вести»: Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе намерен выступить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который пройдёт в дистанционном формате.

14:55 СМИ: Финский лыжник получил травму руки после столкновения с Большуновым Финский лыжник Йони Мяки получил травму руки после того, как в него врезался Александр Большунов на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

14:50 Песков назвал вмешательством публикации США о несогласованных акциях Публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января — это косвенное вмешательство во внутренние дела России, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14:45 В Сербии выявили случай заболевания британским штаммом COVID-19 В Сербии выявили случай заболевания британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил президент страны Александр Вучич.

14:44 Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал недопустимым поведение Большунова Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инцидент с Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

14:36 Песков рассказал о готовности Путина вести диалог с США Если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14:30 Сорин заявил, что в сборной России недовольны результатом в эстафете на этапе КМ в Лахти Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступления отечественных команд в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

14:24 В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения В России началась разработка истребителя-перехватчика нового поколения, сообщили в госкорпорации «Ростех».

14:21 ФЛГР подаст протест на решение по итогам инцидента с Большуновым Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что финскую команду должны дисквалифицировать по итогам инцидента с Александром Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

14:18 Губерниев поддержал дисквалификацию Большунова Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал действия лыжника Александра Большунова, которые привели к дисквалификации российской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

14:08 Российская команда с Большуновым дисквалифицирована с лыжной эстафеты Первая мужская сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована, а её результаты в эстафете на Кубке мира в Лахти аннулированы.

14:02 Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на сутки Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.

14:00 Иран напомнил о готовности обменяться с США заключёнными Иран готов обменяться заключёнными с США во время правления в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Об этом в интервью ISNA заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

13:57 Большунов толкнул финского лыжника на финише эстафеты на этапе КМ в Лахти Российский лыжник Александр Большунов повздорил с финном Йони Мяки после финиша в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

13:45 Умер глава Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров скончался в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

13:44 Появилось видео, как Порье и Макгрегор встретились после боя В сети опубликовали видео, на котором американский боец смешанного стиля Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор встретились после их поединка на турнире UFC 257.

13:32 Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Удмуртии Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

13:22 Головин считает, что может занести себе в актив матч с «Марселем» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Марселем» в матче 21-го тура французской футбольной Лиги 1.

13:18 МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики на уровне выше 2000 м.

13:06 На Украине за сутки выявили почти 4 тысячи случаев коронавируса На Украине за сутки выявили 3915 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 191 812.

13:02 Боец MMA Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье Российский боец смешанного стиля Адам Яндиев прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

12:56 В больницах Москвы нет пострадавших после несогласованных акций Все 29 человек, которые были доставлены в больницы 23 января в Москве после несанкционированных митингов, отпущены домой, им была оказана необходимая помощь.

12:54 Рагозин считает, что бой Порье и Макгрегора не убедит Нурмагомедова вернуться Российский боец смешанного стиля Михаил Рагозин отреагировал на победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором.

12:43 В 13 областях Украины проходят повторные местные выборы В 13 областях Украины проходят повторные местные выборы, на которых избирают депутатов городских, сельских и поселковых советов, а также глав советов.

12:40 Женская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету на этапе КМ в Лахти, Россия — четвёртая Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам одержала победу на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

12:27 Канделаки высмеяла Макгрегора и Порье после их поединка на UFC 257 Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила бой между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

12:27 Премьер Чехии вакцинировался от коронавируса Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

12:17 Глава UFC отреагировал на слова благодарности Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на пост чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях.

12:15 В Госдуме оценили призыв Украины выйти из единой с Россией энергосистемы Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с европейской системой.

12:01 Глава Союза ММА России: бой с Порье откинул Макгрегора на два года назад Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал поражение ирландского бойца смешанного стиля от американца Дастина Порье.

11:54 Азербайджан передал Армении тела 30 погибших в Карабахе военных Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.

11:52 Опубликовано видео нокаута Порье в поединке с Макгрегором В сети опубликовано видео нокаута американца Дастина Порье в бою с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

11:40 Порье заявил, что не собирается драться с Чендлером в UFC Американский боец смешанного стиля Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором высказался о возможном поединке с соотечественником Майклом Чендлером.

11:40 В Москве за сутки выявили 3069 новых случаев COVID-19 В Москве за сутки выявили 3069 новых случаев заболевания коронавирусом, ещё 5117 пациентов вылечились, сообщили в оперативном штабе.

11:37 В Португалии начались президентские выборы В Португалии в 08:00 (11:00 мск) открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах, передаёт ТАСС.

11:27 Немков: поражение Макгрегора поставило точку в разговорах о возобновлении карьеры Нурмагомедова Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье.

11:27 В Петербурге задержан напавший на сотрудников ДПС мужчина В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади 23 января.

11:15 Макгрегор ответил на слова Нурмагомедова о поражении от Порье Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова о причинах его поражения от американца Дастина Порье.

11:14 Кабмин направит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий Правительство России направит регионам 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий в качестве меры по стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщили в пресс-службе кабмина.

11:04 В России выявили 21 127 случаев коронавируса за сутки В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 127 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 719 400, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

10:58 Нурмагомедов признался, что очень уважает главу UFC Уайта Боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, посвящённый главе UFC Дане Уайту.

10:51 Штырков заявил, что Нурмагомедов не вернётся в UFC ради боя с Порье Российский боец ММА Иван Штырков выразил мнение, что Конор Макгрегор уже не сможет набрать былую форму и найти для себя новую мотивацию.

10:49 Все задержанные в Москве несовершеннолетние переданы родителям Все несовершеннолетние, задержанные на несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, отпущены и переданы родителям, никому из детей медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.