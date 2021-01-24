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NBC: стена объятий — в итальянской больнице нашли способ для посетителей проведать своих близких, лечащихся от коронавируса

Материал представлен в переводе ИноТВ
В одной из итальянских больниц пациенты получили бесценную возможность повидаться со своими близкими, передаёт NBC. Местный медперсонал соорудил для них пластиковую стену объятий, с помощью которой больные могут обнять своих родных.

Больница Кастелли, неподалёку от Рима.

ТИТР: Пациенты с COVID получили бесценную возможность прикоснуться к своим близким с помощью новой пластиковой стены объятий.

ДЖУЛИА ДЖУЛИАНИ, медсестра: Я и мой коллега Дэвид предложили эту идею, поскольку мы всё больше понимали, что наши пациенты с каждый разом чувствовали себя всё более одинокими. Они грустили, несмотря на то что мы здесь лишь часть одной большой команды. Мы также поняли, что технологий с видеозвонками и обычными звонками было уже недостаточно. Поэтому мы решили, что для лечебного процесса крайне важно, чтобы у пациента была возможность каким-то образом повидаться со своими родными и близкими.

ЖУРНАЛИСТКА: Вы повидались со своей женой впервые?

КЛАУДИО ФИЛИППИНИ, пациент: (плачет) Да, впервые.

Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.

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NBC США Северная Америка
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