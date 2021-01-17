Welt: «система здравоохранения близка к краху» — в США не хватает вакцины от коронавируса

В США наблюдается дефицит вакцины от коронавируса — доз не хватает даже для того, чтобы привить медицинский персонал, передаёт Welt. Чтобы сделать прививку, граждане выстраиваются в бесконечные очереди — и уходят разочарованными. Власти Нью-Йорка призывают федеральное правительство поставлять в штаты больше доз: при нынешних темпах вакцинации может понадобиться до шести месяцев только для того, чтобы вакцинировать граждан из групп риска.

Очередь перед центром вакцинации кажется почти бесконечной. В интернете распространился слух о том, что в распоряжении центра появились сотни дополнительных доз вакцины и что они могут быть распределены между всеми взрослыми, которые придут туда вовремя. Но сотрудники центра в Бруклине вынуждены разочаровать людей: в настоящее время в штате Нью-Йорк право на прививку имеют только люди старше 65 лет, занятые в сфере здравоохранения и относящиеся к определенным ключевым профессиям, таким как учителя и полицейские. И даже для них сейчас не хватает вакцины.

ГОВАРД ЦУКЕР, глава Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк: Дело в том, что в данный момент более семи миллионов жителей Нью-Йорка имеют право на вакцинацию, но мы получаем лишь 300 тыс. доз в неделю от федерального правительства. При таких темпах потребуется до шести месяцев, чтобы привить всех, кто сейчас имеет на это право. Правительство должно улучшить ситуацию, Вашингтон должен предоставить нам в распоряжение дозы, чтобы мы могли защитить жителей Нью-Йорка.

Нехватка вакцины наблюдается и у медицинского персонала. Система здравоохранения близка к краху во многих частях страны.

СЭМ ЭН, фармацевт: Крупные работодатели сейчас обращаются ко всем и каждому и пытаются принять на работу как фармацевтов, так и вспомогательный персонал — техников и студентов. Они обучают людей, которые никогда сами не проводили прививок.

Потому что цифры по-прежнему пугающе высоки. В настоящее время более 130 тыс. заболевших коронавирусом находятся на лечении в американских больницах. Всего у 23,3 млн. американцев был диагностирован COVID-19. Жертвами коронавируса стали уже более 388 тыс. человек.

Дата выхода в эфир 16 января 2021 года.