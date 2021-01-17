Welt: «система здравоохранения близка к краху» — в США не хватает вакцины от коронавируса
Очередь перед центром вакцинации кажется почти бесконечной. В интернете распространился слух о том, что в распоряжении центра появились сотни дополнительных доз вакцины и что они могут быть распределены между всеми взрослыми, которые придут туда вовремя. Но сотрудники центра в Бруклине вынуждены разочаровать людей: в настоящее время в штате Нью-Йорк право на прививку имеют только люди старше 65 лет, занятые в сфере здравоохранения и относящиеся к определенным ключевым профессиям, таким как учителя и полицейские. И даже для них сейчас не хватает вакцины.
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