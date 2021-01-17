Le Figaro: несмотря на призывы ВОЗ, богатые страны не спешат обеспечивать бедных вакциной

Чиновники ВОЗ призывают более богатые страны делиться вакцинами с бедными через систему Covax, однако несмотря на это на данный момент почти все страны, где началась вакцинация, — из обеспеченных. Как пишет Le Figaro, по оценка экспертов, около пятой части населения планеты будут ждать свою вакцину до 2022 года.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ещё в декабре призывал богатые страны не толкать более бедные государства вниз в гонке за вакциной от Covid-19. И он продолжает критиковать «вакцинный национализм», который распространился в мире, пишет Le Figaro.

При этом ВОЗ призывает распределять вакцины на основе механизма Covax, то есть закупая вакцину централизованно. Однако эксперты называют эту систему утопией, учитывая размах кризиса, ограниченность производства, давление общественного мнения и колоссальные финансовые ставки. Заранее было понятно, что богатые страны могут купить вакцину, когда даже её эффективность ещё не будет доказана, а управляющие Covax так рисковать не могли.

Так что из 42 стран, которые запустили программы вакцинации, 36 стран относятся к обеспеченным, а остальные 6 — к средне обеспеченным. Как делают вывод авторы статьи, получается, что между призывами организаций и реальным положением дел огромный разрыв. Впрочем, большинство богатых стран вкладываются в Covax деньгами, а также бесплатно делятся своей вакциной.

На данный момент цель состоит в том, чтобы распределить 2 млрд доз вакцины среди 92 беднейших стран со всех континентов, чтобы привить 20% их населения до конца этого года. В ВОЗ рассчитывают в первом квартале года обеспечить участвующие страны первым траншем, чтобы они смогли привить уже сейчас 3% населения. Доставлять до точки назначения вакцины собираются силами ЮНИСЕФ.

В ВОЗ уверяют, что распределять вакцины будут на основе равенства всех членов программы. Однако эксперты жалуются на отсутствие прозрачности в этом вопросе. Плюс к тому, в программе есть как откровенно бедные страны, так и такие, у кого есть вакцина, но в недостаточных количествах — как Япония. Неясно, будет ли учитываться этот фактор.

Однако точно будет учитываться фактор наличия возможности для дальнейшего перемещения и использования вакцины, чтобы она не была испорчена. На данный момент соответствующие требования выполнили лишь с десяток стран.

При этом в некоторых странах сложилась уже критическая ситуация. Например, Украине пришлось пойти на закрытие школ, но вакцина туда поступит в конце марта или даже в начале апреля. Некоторые государства в таком положении стали заключать параллельно с участием в Covax прямые договоры со странами-поставщиками. Например, Боливия договорилась о получении 5,2 млн доз российской вакцины. Другие страны соглашаются принять участие в испытаниях вакцины, как Бразилия. Кто-то заключает контракты на её производство на своей территории.

Эксперты опасаются, что в случае таких двусторонних договорённостей поставщик не проверяет готовность клиента правильно распорядиться вакциной. Кроме того, они говорят о проблеме возмещения убытков в случае проявления побочных эффектов, страховки в случае утраты или кражи вакцины. Нет контроля в принципе за ходом кампании, за выявлением побочного действия, за тем, чтобы вакцину получали наименее защищённые слои населения, чтобы им напоминали про принятие второй дозы вакцины.

Все эти аспекты как раз учтены в программе Covax, пишет автор статьи. При этом после столь масштабной кампании по вакцинации у беднейших стран останется неоспоримый опыт по борьбе и предотвращению эпидемий. При этом, по оценке экспертов, пятая часть населения Земли получит вакцину от Covid-19 не раньше 2022 года, пишет Le Figaro.