DWN: «вакционные войны» — в Китае призвали не использовать препараты от COVID-19 из Германии и США

После ряда смертей во время испытаний немецкой и американской вакцин от коронавируса в Норвегии, в Поднебесной забили тревогу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichen. Китайские эксперты в области здравоохранения стали предостерегать от использования этих препаратов. Но не стоит думать, что ими движет исключительно человеколюбие, советует автор статьи, ведь в мире идёт «вакционная война».
Китайские эксперты в области здравоохранения призывают не использовать мРНК-вакцины против коронавируса из Германии и США после ряда смертей во время их испытания в Норвегии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Там после прививок умерли 23 пожилых норвежца в возрасте старше 80 и даже 90 лет. И хотя пока что надёжно не установлено, что причиной смерти послужили именно препараты немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer, в Поднебесной убеждены, что они представляют опасность.
Китайские иммунологи подчёркивают, что эти вакцины разрабатывались в спешке и ещё никогда не применялась массово, особенно в целях профилактики заболевания COVID-19 у пожилых людей. К тому же испытания в Норвегии показали, что их эффективность не настолько высока, как ожидалось. В Осло также признали, что использование мРНК-препаратов в работе с людьми с плохим здоровьем связано с большими рисками, так как относительно мягкие побочные эффекты могут привести к тяжёлым последствиям. Но это не значит, что молодым и здоровым гражданам нужно избегать вакцинации, подчеркнули норвежские власти.
То, что предостережение пришло из Поднебесной, не стоит объяснять «человеколюбием», продолжает издание. Дело в том, что китайская компания Sinovac также разрабатывает препарат, конкурирующий с зарубежными аналогами. Идёт «вакционная война», подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом ситуация становится всё более запутанной, от чего в первую очередь страдают обычные люди, напуганные из-за противоречивых сообщений от политиков и учёных.
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