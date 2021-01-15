NYT: а вдруг древнее пророчество — исчезновение королевы воронов из Тауэра встревожило британцев

Руководство лондонского Тауэра сообщило о пропаже одного из своих воронов, королевы Мерлины. The New York Times отмечает, что некоторых эта новость заставила вспомнить о пророчестве, согласно которому, когда в Тауэре будет меньше шести воронов, крепость падёт, а вместе с ней и вся страна. Впрочем, как заверили сотрудники музея, «крылатые стражи» пока присутствуют в нужном количестве.

Один из знаменитых воронов Тауэра, а вернее одна, королева Мерлина, пропала, сообщает The New York Times. Многих эта новость заставила вспомнить давнее пророчество, как считается, ещё времён правления короля Карла II в 17 веке: когда вороны покинут лондонский Тауэр, здание обрушится, а вместе с ним и всё королевство.

Эта легенда превратила крылатое население крепости в своего рода «стражей национальной судьбы» и, конечно, в аттракцион для туристов. Впрочем, как отмечает издание, большинство британцев, включая и основных стражей Тауэра, бифитеров, в такие предзнаменования не верят и считают, что всё это — сказки, придуманные в викторианскую эпоху.

Но учитывая все проблемы, с которыми сейчас столкнулась Великобритания, от пандемии коронавируса до болезненного брексита, кто-то может и задуматься, а не начало ли сбываться пророчество, добавляет The New York Times.

Первым тревогу относительно пропажи Мерлины забил тауэрский смотритель воронов Кристофер Скайфи. Поначалу, по его словам, он не особо беспокоился, потому что Мерлина — «свободолюбивая ворона, которая, как известно, неоднократно покидала крепость». «Но я её друг, и обычно она всегда к нам возвращалась, но на этот раз не вернулась, поэтому я боюсь, что её больше нет», — поделился смотритель с британскими СМИ.

В своём заявлении от 13 января сотрудники Тауэра подтвердили опасения коллеги. Они отметили, что «продолжительное отсутствие Мерлины говорит нам о том, что, возможно, она, к сожалению, ушла из жизни».

Тем не менее тем, кто верит в пророчество, ещё рано отчаиваться, подчёркивает газета. По легенде число воронов в крепости не должно быть меньше шести. Видимо, следуя известному принципу королевской семьи, что всегда должен быть «наследник и ещё один про запас», смотритель Скайфи на всякий случай держал под опекой «лишнюю» птицу. Так что сейчас в Тауэре осталось как раз шесть «крылатых стражей»: Джубили, Харрис, Грипп, Роки, Эрин и Поппи.

Как отметило руководство Тауэра, есть ещё и седьмой ворон, так что замену Мерлине пока искать не будут. Но «по сбежавшей королеве будут очень сильно скучать её друзья-вороны, смотритель воронов и вся семья крепости-музея».

The New York Times напоминает, что из-за пандемии ещё летом Тауэр лишился своих многочисленных посетителей. Без них вороны стали испытывать скуку и тревожность — в обычное время птицы с удовольствием идут на контакт с людьми и в обмен на угощение нередко показывают различные трюки, к примеру, подражают человеческой речи. Так, как сообщалось, ещё до появления Мерлины в Тауэре в 2007 году, когда в крепость с визитом приехал президент России Владимир Путин, ворон Тор пожелал ему доброго утра. Глава Кремля, по словам занимавшего тогда пост смотрителя Деррика Койла, был «очень удивлён».

По информации издания, Тауэр закрылся для посетителей 16 декабря из-за новой волны пандемии. Сотрудников, вроде смотрителя воронов Кристофера Скайфи, такая ситуация беспокоит. Ещё в прошлом году он сказал журналистам: «Тауэр остаётся Тауэром, только когда здесь есть люди. Вороны всегда были очень важны для Тауэра, потому что они окружены мифами и легендами. Нам действительно нужно, чтобы люди вернулись сюда, чтобы помочь воронам».