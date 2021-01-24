Обозреватель Guardian: эпоха глобального лидерства США если и вернётся, то не скоро

Дональд Трамп ушёл с поста президента США, изменив свою страну, пишет обозреватель The Guardian Мартин Кеттл. При нём из-за высокомерия, порождённого чувством мирового величия, Америка опасно приблизилась к распаду, говорится в статье. И теперь эпоху глобального лидерства США уже не получится быстро вернуть, и непонятно, возможно ли вообще это сделать.

Джо Байден стал американским президентом, однако Трамп изменил США для целого поколения, пишет обозреватель The Guardian Мартин Кеттл.



Эпоху глобального лидерства США нельзя быстро вернуть, если это вообще возможно, отмечается в статье.



Дональд Трамп покинул пост американского президента таким же, каким был четыре года назад: тщеславным, жестоким и лживым, без каких-либо следов изящества или великодушия, подчёркивает автор.



Не было ни признания своих безумных ошибок перед лицом COVID-19, ни тем более извинений за них. Кроме того, Трамп так и не признал поражения на президентских выборах. Из-за всех этих провалов бывшего главы Белого дома инаугурация Джо Байдена прошла в нервной обстановке.



Дональд Трамп ушёл со своего поста, изменив Америку, отмечает автор.

Байден в день инаугурации сделал всё, что было в его силах. Он стал идеальным кандидатом для победы над Трампом на выборах. В ходе предвыборной кампании он спокойно переиграл тогдашнего главу Белого дома.



«В американской политике нет такого человека, который бы лучше подходил для того, чтобы начать залечивание ран», — пишет Кеттл о Байдене.



По его мнению, из-за высокомерия по поводу своего мирового величия Америка при Дональде Трампе опасно близко подобралась к распаду. Если Байден и его преемники потерпят неудачу, то это всё ещё может произойти.



При этом автор статьи отмечает: «Брексит показал, что Британия страдает от своего собственного чувства величия. Британия — судно, плывущее по океанам в темноте без карт и маяков. Америка Байдена не скоро придёт на помощь. У неё свои проблемы, которые нужно решать».