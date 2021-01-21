CNN: «за предвзятость и ненависть к Китаю» — Пекин ввёл санкции против Помпео и ещё 27 соратников Трампа

Сразу после инаугурации Джо Байдена Китай объявил о введении санкций против экс-госсекретаря США Майка Помпео и ещё 27 официальных лиц из администрации Трампа, передаёт CNN. Как указывается в материале, власти Поднебесной обвинили этих людей в «предвзятости и ненависти по отношению к Китаю».

Китай ввёл санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и ещё 27 высокопоставленных чиновников администрации Трампа, сообщает CNN. Пекин, как отмечается в статье, обвинил их в «предвзятости и ненависти по отношению к Китаю».



Министерство иностранных дел КНР рано утром в четверг, уже после вступления в должность президента США Джо Байдена, опубликовало резкое заявление, в котором говорилось, что бывшие должностные лица администрации Трампа были «антикитайскими политиками», которые подорвали отношения между Пекином и Вашингтоном.



«Они планировали, продвигали и осуществили серию безумных шагов, которые представляли собой серьёзное вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв его интересов, которые оскорбили китайский народ и серьёзно подорвали китайско-американские отношения», — говорится в заявлении.



Этот шаг Поднебесной подытоживает непростые и зачастую враждебные отношения между Вашингтоном и Пекином во время пребывания Трампа у власти.



Многие из 28 уходящих и бывших чиновников, попавших под санкции Пекина, считались влиятельными личностями, помогавшими управлять более конфронтационной политикой администрации Трампа в отношении Китая, которая и привела к столкновениям с Поднебесной по вопросам, касающимся торговли, технологий, региональной безопасности и прав человека.



Среди тех, кого Пекин внёс с список, — бывший советник по вопросам торговли Питер Наварро, бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и его бывший заместитель Мэтт Поттингер, бывший министр здравоохранения Алекс Азар и экс-постпред США при ООН Келли Крафт. Также в список попали бывший главный помощник Трампа Стив Бэннон и экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.



Согласно заявлению МИД Китая, 28 бывшим чиновникам и их ближайшим родственникам будет запрещён въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Кроме того, компаниям и учреждениям, связанным с указанными лицами, будет запрещено вести дела с Поднебесной.



Питер Наварро заявил CNN, что воспринимает эти санкции как «знак почёта от диктатуры, которая убила миллионы людей своим вирусом».



Администрация Трампа, как напоминает канал, неоднократно настаивала на том, что Китай должен нести исключительную ответственность за нынешнюю пандемию коронавируса.