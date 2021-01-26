Sky News: пир во время Covid — британская полиция пресекает незаконные вечеринки

В Великобритании действуют карантинные меры, однако некоторые британцы всё равно организуют и посещают вечеринки, которые сейчас под запретом. Так, на прошлой неделе лондонская полиция разогнала вечеринку, на которой присутствовали 300 человек. Все, кого удалось поймать, получат штрафы по 200 фунтов стерлингов, сообщает Sky News.

Как сообщает полиция, 300 человек присутствовали на незаконно устроенной вечеринке на заброшенной железнодорожной арке. Когда участники вечеринки попытались убежать, полиции удалось задержать 78 человек. Они получили предписание о штрафе, всем придётся заплатить по 200 фунтов стерлингов.

ДЖОН ЭПТЕР, глава Федерации полиции Англии и Уэльса: Это максимально безответственное поведение. Эти люди не только себя ставят под угрозу, о чём они, похоже, не беспокоятся. Но они ставят под угрозу всё общество и моих коллег, которым приходится с ними разбираться. Это полностью безответственно, но, к сожалению, это становится нормой.

Полицейские нашли звуковые системы. Они надеются, что это поможет им выйти на организаторов, и те могут получить штрафы по десять тысяч фунтов стерлингов. После рейда ответственные полицейские собрали оставленный мусор.

МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Полиция осудила проведение вечеринки, назвала её участников крайне эгоистичными. Они ставят в опасность других и вынуждают полицию рисковать собственным здоровьем.

Некоторые из тех, кто сбежал, воспользовались лестницей с заднего хода. Были явные свидетельства, что они в спешке пытались скрыться от полиции. Одна девушка вернулась, чтобы найти что-то, что обронила.

МАРТИН БРАНТ: Вы не чувствуете какой-то вины за то, что люди заболевают и умирают?

УЧАСТНИЦА ВЕЧЕРИНКИ: Да, чувствую. Думаю, я довольно импульсивный человек. Я вижу, что так везде происходит. Так что часть тебя чувствует, будто что-то упускаешь. Я не говорю, что делаю так постоянно, но иногда хочется пойти и посмотреть, что там происходит, и почувствовать это на себе, если видишь, что все так делают.

На прошлой неделе полиция пресекла и другие собрания. Они обнаружили 150 гостей на незаконной свадебной вечеринке. В полиции настаивают, что все присутствующие на таких собраниях получат штрафы.

Мартин Брант, Sky News, Восточный Лондон.

Дата выхода в эфир 24 января 2021 года.