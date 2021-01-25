Welt: нервы на пределе — карантин довёл немецких родителей до уличных протестов

Из-за длительного карантина нервы даже самых терпеливых родителей в Германии находятся на пределе, сообщает Welt. Детские сады и школы закрыты, а мама с папой работают с удалёнки. Общественные организации пытаются помочь, организуя для детей досуг и домашнее обучение, но этого недостаточно, рассказывает немецкий телеканал Welt.

Длительный карантин серьёзно портит настроение. Во многих семьях уже происходят срывы. Общественные организации пытаются помочь, чтобы из-за кризиса не увеличился разрыв между бедными и лучше обеспеченными, но большая часть нагрузки всё равно ложится на семьи. Из-за этого в Гамбурге многие вышли на улицы. Сюжет Макса Хермеса.

Она скучает по школе, а её мать — по двум спокойным детям.

МАТЬ: Это социальное взаимодействие. Дети друг друга задевают, а потом несут всё это домой.

Перед ратушей в Гамбурге семьи дают выход гневу. Детские сады и школы закрыты, а мама и папа работают с удалёнки. Тут даже у самого терпеливого родителя нервы окажутся на пределе.

ЖЕНЩИНА: Многие из тех, кто находится здесь, уже уволились, потому что больше так не могли. Или взяли больничный, потому что абсолютно отчаялись.

Когда родители не справляются, а детей предоставляют самим себе, на помощь приходит организация ARCHE. В эти дни главная задача такого педагога, как Юлия Хильдебрандт, — как-то занять подростков.

ЮЛИЯ ХИЛЬДЕБРАНДТ, педагог в общественной организации ARCHE: Они проводят за экранами телефонов по 16 часов в день. Играют в игры, и это без учёта того времени, которое они проводят за консолями. Делают они это для того, чтобы не попадаться на глаза родителям.

Для того чтобы поддержать детей во время обучения на дому, организация ARCHE во Франкфурте предоставляет 40 ноутбуков и через интернет помогает выполнять домашнюю работу. Но и этого недостаточно.

ПЕДАГОГ: Больше всего это беспокоит выпускников. Они рассуждают, что даже если сейчас их протащат через последние месяцы, потом при подготовке или дальнейшем обучении нужно будет проявить реальные способности.

Поэтому многие ученики хотят вернуться в классы как можно быстрее, чтобы пробел в знаниях был не слишком большой, а родителей удалось немного разгрузить.

Дата выхода в эфир 24 января 2021 года.