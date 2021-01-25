Independent: борьба с пандемией заставила Байдена отложить вопрос отношений с Россией

Необходимость сосредоточиться на борьбе с коронавирусом вынудила президента США Джо Байдена отложить решение вопросов во взаимоотношениях с Кремлём и продлить СНВ-III, пишет The Independent. Эксперты разошлись в оценках решения новой администрации, призвав Байдена выработать последовательную политику в отношении Москвы.

Президент США Джо Байден решил принять предложение России продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет, пока обе стороны изучают варианты относительно будущего этого соглашения, пишет The Independent.

С момента инаугурации в среду Байден уже успел заняться рядом приоритетных вопросов, принимая меры экономического стимулирования и пересматривая отношения с союзниками по всему миру после «хаотичного и разрушительного» президентства Дональда Трампа. Так, Байден уже подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату, отменил запрет на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран и остановил строительство стены на границе с Мексикой.



Однако, безусловно, самой насущной проблемой нового президента остаётся пандемия, которая уже унесла жизни 406 тыс. американцев. Байден уже подписал 10 указов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Всё это, как отмечает издание, заставило Байдена на время отложить отношения с Россией, просто продлив СНВ-III, срок действия которого должен был истечь 5 февраля. Тем не менее Байден также дал понять, что намерен привлечь Москву к ответственности за приписываемое России вмешательство в американские выборы, масштабную хакерскую атаку на правительственные ведомства, а также из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Тем не менее мнения экспертов относительно решения Байдена о продлении договора разделились.

«Предложение президента Байдена свидетельствует о долгожданном возвращении к серьёзной дипломатии, которая обеспечивает путь к более безопасному и надёжному будущему для всех», — заявил исполнительный директор Global Zero, целью которой является уничтожение всех существующих ядерных арсеналов к 2030 году, Дерек Джонсон.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман назвал решение о продлении договора «недальновидным». По его словам, это может подорвать американские рычаги влияния как на Москву, так и на Пекин.

«Нынешняя формулировка договора даёт Путину опасный карт-бланш для продолжения разработки и размещения большого количества ядерного оружия, не подпадающего под действие договора», — приводит The Independent слова Боумана.

При этом эксперты указывают на необходимость Байдену выработать последовательную политику в отношении России после президентства Трампа, который долгое время неохотно критиковал Кремль.