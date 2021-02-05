СТРАНА выяснила, реально ли убрать Зеленского с поста президента через импичмент

После закрытия трёх украинских телеканалов партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», эксперты полагают, что хотя депутаты не смогут набрать необходимого количества голосов для старта данной процедуры, будет достигнут немалый информационный эффект, особенно с учётом того, что сразу по нескольким опросам около половины украинцев выступают за досрочное прекращение полномочий президента.

После закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Как пишет «СТРАНА», в партии заявляют, что в указе президента, которым закрыты телеканалы, есть состав преступления.

«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации имеют все признаки узурпации власти», — заявили депутаты.

Однако, отмечает издание, на практике подойти к процедуре импичмента будет не так уж и просто. Уже на этапе сбора подписей эта идея может забуксовать. При необходимом количестве в 226 голосов у ОПЗЖ есть всего 44 депутата. И даже если представить, что идею импичмента поддержат все остальные фракции и группы, что выглядит маловероятно, учитывая идеологические разногласия, голосов всё равно не хватит даже для запуска процедуры.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель уже назвала инициативу импичмента «риторическим и пиарным прикрытием защиты активов руководителя этой политической структуры», однако в ОПЗЖ всё же видят перспективу.

«Понятно, что путь это непростой. Прописанная в принятом в сентябре 2019 законе об импичменте процедура усложнена максимально. Как, в общем-то, и процедура референдума по народной инициативе в принятом недавно законе «О народовластии через всеукраинский референдум». Хотя, с другой стороны, если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу пьесы оно обязательно должно выстрелить», — сказала «СТРАНЕ» депутат Татьяна Плачкова.

Эксперты же полагают, что инициатива по импичменту президента может иметь если не практический, то сильный информационный эффект. Особенно с учётом того, что сразу по нескольким опросам около половины украинцев выступают за досрочное прекращение полномочий президента.

«Перспективы проведения процедуры импичмента нереальные, но я не думаю, что конечная цель непосредственно в реализации такой процедуры. Это прежде всего политическое заявление, которое утверждает позиции ОПЗЖ как единственной серьёзной оппозиционной к Зеленскому силы, которая использует мандаты депутатов, чтобы объяснить обществу, что президент нарушает такие-то статьи конституции и уголовного кодекса. Это хорошая политическая технология, которая показывает, что они сдаваться не намерены и будут бороться не просто против цензуры, а за интересы миллионов украинцев. И мне со стороны кажется, что они делают всё правильно. Инструментов борьбы у них не очень много, но это правильная линия», — заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Эта процедура с точки зрения правового применения практически не реализуема. Но это было важное политическое заявление. После блокировки телеканалов ОПЗЖ нужно было придумать симметричный ответ для Зеленского. Нужна политически отправная точка. Зеленский нарушил конституцию, значит, нужно предпринимать действия. Сторонники должны видеть, что они не опускают руки, и единственный выход — симметричный ответ — заявление о старте процедуры импичмента. Применение или демонстрация силы всегда идёт в плюс, а слабость и растерянность — в минус. Поэтому это путь, чтобы мобилизовать сторонников и выиграть время для суда по телеканалам», — считает политолог Андрей Золотарёв.

Политолог Вадим Карасёв считает, что тема с импичментом поможет «Оппозиционной платформе» мобилизовать сторонников.

«Главное для ОПЗЖ сейчас удержать своё электоральное ядро. После того как они вышли на первое место во всех рейтингах, возник вопрос: а какой смысл от этого первого места, если выборов в ближайшее время не будет? Поэтому они должны держать свою электоральную базу, которая настроена против Зеленского по многим темам: от тарифов до гуманитарной политики, до закрытия каналов. Избиратель ОПЗЖ уже давно недоволен Зеленским и поддержит идею с импичментом. К тому же мы же не знаем, какой следующий удар будет власти по ОПЗЖ. А вдруг рядом начнёт создаваться какая-то копия «Оппозиционного блока», которая будет пытаться перехватить ячейки на местах? Поэтому импичмент — это удачная технология мобилизации внутри ОПЗЖ и сторонников ОПЗЖ», — заявил Карасёв.