Главред: «аресты и посадки» — Зеленскому подсказали единственный способ спасти рейтинг
Рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 20%, и если он хочет баллотироваться на президентский пост снова, ему нужно не питать иллюзий и действовать решительно, считает политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Как рассказал эксперт в комментарии порталу «Главред», во многом сегодня нынешний президент повторяет ошибки Виктора Ющенко.
«Зеленский с его 20 процентами сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убеждён, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5 процентов поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур», — считет Небоженко.