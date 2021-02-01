Главред: «аресты и посадки» — Зеленскому подсказали единственный способ спасти рейтинг

Помочь повысить свой рейтинг, который упал ниже 20%, Владимиру Зеленскому могут только радикальные меры — аресты коррупционеров из ближайшего окружения президента, уверен политолог и социолог Виктор Небоженко. Как рассказал эксперт в комментарии порталу «Главред», во многом сегодня нынешний президент повторяет ошибки Виктора Ющенко, который был уверен, что выиграет во втором туре выборов, а в результате набрал лишь 5% голосов.

Рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 20%, и если он хочет баллотироваться на президентский пост снова, ему нужно не питать иллюзий и действовать решительно, считает политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Как рассказал эксперт в комментарии порталу «Главред», во многом сегодня нынешний президент повторяет ошибки Виктора Ющенко.

«Зеленский с его 20 процентами сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убеждён, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5 процентов поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур», — считет Небоженко.

Однако для этого Зеленскому стоит пойти на радикальные шаги — проводить аресты и посадки каждого второго из тех, кто ходит в кабинет президента. Иных способов остаться во власти эксперт не видит, поскольку с коронавирусом и падением экономики Зеленскому так и не удалось справиться.

«Скажу проще: если люди из его окружения, которые лоббируют свои интересы, попадут в тюрьму, то, может, украинский избиратель смилостивится над Зеленским», — заключает эксперт.