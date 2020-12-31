24 канал: Путин так и не поздравил Зеленского с Новым годом
Владимир Путин 31 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом Байдена, Трампа, Лукашенко, Эрдогана и большинство других мировых лидеров государств и международных организаций. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», он и словом не обмолвился о Грузии и Украине.
Избранного президента США Джо Байдена лидер России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом, выразил надежду на тесное сотрудничество стран, а Дональду Трампу пожелал здоровья и бодрости.
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