СТРАНА: вместо солдат на украинском памятнике обнаружили Зеленского и двух генералов

В Киеве по случаю Дня сухопутных сил Украины открыли памятный знак в честь бойцов, воюющих в Донбассе. Как передаёт «СТРАНА», бдительные люди в соцсетях обратили внимание, что танкист на монументе очень напоминает президента Владимира Зеленского, а два других воина — командующего объединёнными силами Сергея Наева и командующего сухопутными войсками Александра Сирского.
По случаю Дня сухопутных сил Украины в Киеве открыли памятный знак в честь бойцов, воюющих в Донбассе. Композиция состоит из изображений трёх военнослужащих из разных родов войск: пехотинца, танкиста и лётчика. Как пишет «СТРАНА», бдительные люди в соцсетях уже обратили внимание, что танкист очень напоминают президента Владимира Зеленского, а два других воина — командующего объединёнными силами Сергея Наева и командующего сухопутными войсками Александра Сирского.
Об открытии памятника рассказала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ на странице в Facebook. В сообщении указано, что памятный знак посвящён «личному составу, который посвятил себя службе в сухопутных войсках и сейчас выполняет задания в районе операции объединённых сил, а также памяти тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины».
Памятник установили по инициативе генерал-полковника Александра Сирского.
На памятнике танкист в форме, расположенный в центре, отдалённо напоминает Зеленского. Пехотинец слева от него похож на Наева, а пилот справа — на Сирского.
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