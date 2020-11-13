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Independent: в Туркмении открыли золотой памятник «любимой собаке» президента

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотую статую алабаю, сообщает The Independent. По словам издания, образ собак этой породы используется властями как символ национальной гордости.
Independent: в Туркмении открыли золотой памятник «любимой собаке» президента
Reuters

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл массивный золотой памятник «своей любимой собаке». Монумент был установлен в жилом районе Ашхабада, спроектированном для государственных служащих, пишет The Independent.

Алабаи, так же известные как среднеазиатские овчарки, внесены в список достояния страны. И Бердымухамедов использует образ этой породы, чтобы пробудить чувство национальной гордости, утверждает издание.
 
Президент часто появляется с этими овчарками в государственных СМИ. Кроме того, в своём фолианте, опубликованном в 2019 году, он написал, что предки туркмен «увидели в лошади наши мечты, а в алабае  наше счастье».
 
Бердымухамедов также представил членам правительства стихи об алабае как «символе достижения и победы». Позже их превратили в песню.
 
В том же году туркменский лидер приказал нескольким национальным банкам профинансировать инициативу по улучшению родословной этой породы. В 2017–ом он преподнёс президенту России Владимиру Путину в подарок на день рождения щенка алабая, который получил кличку Верный, напоминает The Independent.
 
Бердымухамедова часто обвиняют в создании культа личности и в тоталитарном контроле над общественной жизнью.  Аркадаг или «покровитель» — один из его распространённых титулов, утверждает издание.
 
Это не первая статуя правителя, привлекающая международное внимание. В 2015 году туркменский лидер установил статую самому себе, отлитую из бронзы и покрытую 24-каратным сусальным золотом, на вершине огромного мраморного основания. Презентация памятника состоялось в торжественной обстановке — в воздух выпустили воздушные шары и птиц, а зрители кричали «Слава Аркадагу!», обращает внимание The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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Владимир Путин Гурбангулы Бердымухаммедов памятник Россия собака Туркменистан
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