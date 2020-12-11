СТРАНА: на украинской свалке обнаружили таинственный монолит

На свалке в Полтавской области Украины нашли таинственный монолит, который похож на загадочный объект из Калифорнии. Как передаёт «СТРАНА», ранее подобные монолиты находили в Румынии и Америке. Их появление остаётся загадкой, но, по одной из версий, такой своеобразный перформанс — дело рук американского арт-объединения художников из Нью-Мексико.

В Полтавской области Украины нашли таинственный монолит, который похож на загадочный объект из Калифорнии. Обнаружили его на Макуховской свалке. Как пишет «СТРАНА», соответствующее видео опубликовал Facebook-аккаунт «Подслушано. Полтава».

Монолит сделан из металла и имеет отражающую поверхность. Кто и с какой целью поместил его на свалку, на данный момент неизвестно.

Как напоминает издание, ранее подобные монолиты находили в Румынии и Америке, сначала в штате Юта, а затем в Калифорнии. Их появление остаётся загадкой. Но, по одной из версий, такой своеобразный перформанс — дело рук американского арт-объединения художников из Нью-Мексико. В соцсетях они признали авторство одного из них и даже выставили на продажу похожий монолит за $45 тыс.