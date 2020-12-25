24 канал: «Я могу ему позвонить» — Зеленский заявил о важности личного диалога с Путиным

Зеленский уверен, что Путин обязательно ответит на его телефонный звонок, если тот состоится. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент добавил, что коммуникация между странами должна осуществляться не только в форматах вроде нормандского, поэтому необходим прямой диалог.

Владимир Зеленский заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину, и тот, без сомнения, ответит. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент добавил, что если это поможет «остановить войну», президенты Украины и России должны общаться.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что обязательно будет общаться с Путиным, если произойдёт очередная задержка встречи советников. По его словам, коммуникация должна осуществляться не только в форматах вроде нормандского, поэтому необходим прямой диалог.

Зеленский отметил, что есть вопросы, которые Украина не обсуждает в нормандском формате. В частности, не говорится о «заложниках в России или Крыму». Кроме того, никто не говорит также о вопросах Крыма. Именно поэтому президенты стран должны говорить «глобально тет-а-тет».