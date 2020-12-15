«Вести» разобрались, зачем новый президент Молдавии спешит с визитом на Украину

Первая в истории Молдавии президент-женщина Майя Санду намерена посетить Киев с целью возобновления сотрудничества между странами. Как пишут «Вести», при президентстве Санду Киев и Кишинёв имеют все шансы легко найти общий язык, однако главная опасность видимости внешнеполитической идиллии между странами состоит в том, что она может быть использована Западом для создания дополнительной точки давления на Россию, и Украина с Молдавией станут лишь послушными инструментами, создающими нужный градус напряжения.

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о подготовке своего первого официального визита на Украину. Как пишут «Вести», анонсируя свой визит в Киев, который состоится уже в январе 2021 года, президент Санду заявила о необходимости возобновления сотрудничества между Украиной и Молдавией, которое было заблокировано на протяжении четырёх лет.

«Мы подчеркнули необходимость сотрудничества в области европейской интеграции, укрепления безопасности в регионе, в том числе путём мирного урегулирования конфликта, обеспечения безопасности в регионе и продвижения торговли. Мы подтвердили нашу взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета наших государств», — отметила Санду.

Четырёхлетний «дипломатический локдаун» о котором упомянула Санду, описывает период президентства её предшественника Игоря Додона. Официальный Киев при президентстве и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского де-факто не имел вообще никаких персональных контактов с бывшим главой Молдавии. С 2016 года Додон фактически стал на Украине персоной нон грата после своего высказывания по вопросу Крыма.

«Де-факто Крым — это Россия, но юридически это не признал Запад», — заявил Додон, после чего Порошенко в течение 2,5 лет безапелляционно отказывался встречаться со своим молдавским коллегой. Не поспешил на встречу с Додоном и Зеленский, хотя молдавский президент публично заявлял о желании встретиться с новым украинским лидером и перезагрузить отношения.

Как отмечает издание, Майя Санду — это полная противоположность Игоря Додона. Новоиспечённый президент — выпускник Гарварда с дипломом в сфере государственного управления, последовательный сторонник вступления в ЕС и приверженец идеи выстраивания формата очень тесного сотрудничества с Румынией, паспорт которой также есть у Санду.

Её позиция касаемо формата молдавско-румынских отношений не тождественна, но близка к позиции молдавских унионистов, выступающих за вхождение страны в состав Румынии.

Новый президент в 1994—1996 годах занимала должность главного специалиста отдела сотрудничества с ЕС и странами Черноморского бассейна департамента внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдавии. Потом два срока работала экономистом в представительстве Всемирного банка в Кишинёве. В 2010—2012 годах занимала должность советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. По мнению автора материала, это всё даёт возможность предполагать, что при президентстве Санду Киев и Кишинёв легко найдут общий язык.

Заявлению Майи Санду о намерении посетить Украину с официальным визитом предшествовала заметная активизация дипломатических ведомств двух государств. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9—10 декабря посетил Кишинёв с рабочим визитом. Кулеба озвучил две официальные дипломатические рамки переговоров. Во-первых, прозвучал тезис о тесном координировании усилий по вопросу евроинтеграционного пути двух государств. Во-вторых, прозвучал тезис о взаимной работе по вопросам восстановления территориальной целостности Украины и Молдавии.

«Я очень благодарен Молдавии за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина тоже последовательно всегда поддерживала Молдавию в вопросе приднестровского урегулирования. Мы будем и в дальнейшем сообща работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран. В этом контексте я проинформировал коллегу об украинской инициативе по созданию Крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдавии в этом формате», — отметил Кулеба.

Как отмечает издание, безусловно, Крымская платформа — это больше формальный и символический проект Украины, призванный оживить тезис о том, что «весь мир с нами». Тем не менее формальное присоединение Молдавии к этой инициативе представляется важным с точки зрения официального Киева. Взамен присоединению к Крымской платформе, и, возможно, другим внешнеполитическим дружественным — и, соответственно, антироссийским шагам Кишинёва, Украина может поспособствовать решению некоторых проблем с Приднестровьем.

Например, Киев может помочь Кишинёву в воплощении давней мечты: речь идёт о переориентировании всего трафика товаров и грузов с украинской границы с Приднестровьем исключительно на молдавские пограничные КПП. В результате Кишинёв может получить контроль практически над всей внешнеторговой активностью Тирасполя.

Кроме того, Украина имеет возможность формально нарастить экономическое сотрудничество в менее авантюрных сегментах украинско-молдавских взаимоотношений. В частности, речь идёт о перспективе нарастить в Молдавию поставки электрической энергии и природного газа, что поможет Киеву косвенно задеть интересы российского «Газпрома».

Как заключает издание, пользуясь фоном некой ценностной и идеологической идиллии новой страницы украинско-молдавских отношений, Украина имеет все шансы выстроить более тесные и взаимовыгодные взаимоотношения с Молдавией, не превращая их в иррациональный придаток антироссийской политики. Однако единственным и самым большим но в возможности реализации данной конфигурации является то, что и Киев, и Кишинёв нельзя назвать субъектами мировой политики.

«Главная опасность видимости внешнеполитической идиллии между Киевом и Кишинёвом состоит в том, что она может быть использована Западом в случае возникновения целесообразности создать дополнительную точку давления на Россию. В данном случае в полной мере может быть разыграна приднестровская карта, а Украина и Молдавия станут послушными инструментами, создающими нужный градус напряжения», — подводит итог автор материала.