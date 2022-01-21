DM: Великобритания подумывает отправить сотни солдат в соседние с Украиной страны

Великобритания может отправить сотни боеготовых военнослужащих в страны НАТО, которые соседствуют с Украиной, чтобы укрепить их потенциал на фоне опасений по поводу российского вторжения, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, речь может идти о таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Польша, где уже есть британские военнослужащие и военная техника.

Великобритания может отправить сотни боеготовых военнослужащих в страны НАТО, которые соседствуют с Украиной, в целях укрепить их оборонительный потенциал на фоне угрозы российского вторжения, пишет Daily Mail.

Количество войск НАТО может увеличиться в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Польша. В Эстонии Великобритания уже располагает группировкой в 830 военнослужащих, танками, САУ и прочей бронированной техникой, средствами ПВО, а также разведывательными активами и средствами инженерного обеспечения. При этом в данной стране она осуществляет общее руководство боевой группой численностью 1200 человек. При этом к этому контингенту вскоре присоединятся ещё более 300 французских солдат.

На территории Польши в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия также находятся 140 британских военнослужащих, в то время на территории Украины — около 100 солдат.

Между тем, по данным The Times, Британия может ещё больше нарастить своё присутствие в регионе согласно планам, которые сейчас обсуждают в министерстве обороны.

Великобритания, если верить газете, рассматривает возможность усиления существующих контингентов «сотнями» боеспособных солдат, которые можно будет перебросить в нужные места в кратчайшие сроки.

«НАТО задалось вопросом касательно усиления миссий расширенного передового базирования, а также миссии НАТО в Прибалтике. Члены альянса сейчас обдумывают, что они могут предпринять в этом плане», — отметил один источник.

Что касается сроков переброски, то источник сообщил следующее: «Если бы российские войска вот-вот должны были бы постучать в дверь союзника по НАТО, то эти силы оказались бы там быстро».

Ранее Россия потребовала у Запада отказаться от развёртывания сил НАТО на своих границах, заявив, что такие шаги провокационны по своей сути. Всё это происходит на фоне роста опасений насчёт нового крупного конфликта в Европе, так как Россия сосредоточила на украинской границе около 127 тыс. солдат.

Западные разведслужбы опасаются, что Кремль планирует осуществить вторжение «по нескольким осям», нанеся удары на суше, в воздухе и на море, особенно если учесть, что российские войска предположительно находятся также и в Белоруссии примерно в 25 милях от украинской границы.