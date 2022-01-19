Bloomberg: британским дипломатам велели готовиться к переходу в «кризисный режим» из-за Украины

Британский МИД предупредил сотрудников о том, что им, возможно, придётся перейти в «кризисный режим» работы из-за ситуации вокруг Украины, пишет сайт Bloomberg. По информации агентства, этот режим, предусматривающий переброску на соответствующее направление дополнительных кадров, ранее уже вводился в ходе самых разных кризисов — однако его возможное введение отнюдь не означает, что Лондон считает вооружённый конфликт в регионе неизбежным.
Чиновники Министерства иностранных дел Великобритании получили от начальства указание сохранять готовность к внезапному переходу в «кризисный режим», сообщает Bloomberg ссылаясь на осведомлённый источник. Как подчёркивается в материале агентства, это стало очередным свидетельством обеспокоенности Лондона по поводу возможного перерастания «агрессивных действий» России в отношении Украины в полноценный конфликт.
Как уточнил источник Bloomberg, сотрудников британского МИДа уведомили о необходимости готовиться к «кризисному режиму» работы на этой неделе. В случае введения такого режима ряд чиновников и дипломатов ведомства будут «переброшены» на российско-украинское направление для проработки реакции Лондона на дальнейшее нарастание напряжённости в регионе — включая санкции и меры сдерживания, говорится в материале агентства. При этом часть персонала уже привлекают к работе по планированию на случай чрезвычайных ситуаций, отмечается в статье.
Официальный представитель британского МИДа сообщил Bloomberg, что ситуация на Украине и вокруг неё является для министерства одним из главных приоритетов и что у ведомства уже есть планы на случай любых вариантов развития кризиса.
В недавнем прошлом внешнеполитическое ведомство уже переходило в «кризисный режим» для урегулирования ряда чрезвычайных ситуаций, включая возвращение граждан Великобритании из-за рубежа после начала пандемии коронавируса, вывод войск из Афганистана в минувшем году, а также мощные взрывы в Ливане, перечисляет корреспондент Bloomberg. Вместе с тем чёткого определения у режима нет, поэтому он принимает разные формы в зависимости от того, о каком конкретно кризисе идёт речь, пишет журналист. Кроме того, сам по себе «кризисный режим» не является признаком того, что британское правительство считает «вторжение» России на Украину неизбежным, — он лишь представляет собой элемент планирования для перераспределения персонала с целью повысить скорость реакции ведомства в случае наступления экстренной ситуации, подчёркивает он.
Как напоминает корреспондент Bloomberg, ранее чиновники британского минобороны заявили, что в регионе уже скоро может начаться вооружённый конфликт и что сосредоточение Россией военной силы на границе с Украиной не является частью «типовых» перемещений российских войск. Тем не менее в Кремле продолжают настаивать на том, что никаких планов по «вторжению» на Украину на данный момент нет — однако при этом требуют от НАТО «в ответ» предоставить гарантии безопасности, которые альянс, согласно заявлениям его руководства, дать не может, пишет журналист.
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