Обозреватель Guardian: Лондону лучше держаться подальше от спора России с Украиной
«В политике нет ничего более опасного, чем популист, который находится в беде — разве что такая ситуация, когда в беду попадают два популиста», — и именно такая ситуация разворачивается сейчас в отношении попыток британского премьер-министра Бориса Джонсона пригрозить российскому президенту Владимиру Путину, полагает британский писатель и обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. По его мнению, для обоих политиков сейчас «нет ничего более заманчивого, чем война», чтобы заработать очки в глазах своих избирателей и переключить внимание от насущных проблем и глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Западные стратеги наперебой заявляют, что война в конфликтном регионе на востоке Украины уже почти на пороге. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что «российское вторжение» может спровоцировать в Европе конфликт «невиданного масштаба» со времён Второй мировой войны. Президент США Джо Байден тоже настойчиво предупреждает Москву о «последствиях». Однако какое отношение всё это имеет к Великобритании, задаётся вопросом автор.
По его мнению, Джонсон никак не сможет спасти свои рейтинги угрозами в адрес Москвы, и при этом никакие заявления Запада всё равно не остановят Путина, если он решит действовать. Ещё в 1990-е годы российские эксперты и политики предупреждали Запад и призывали не приближать НАТО к российским границам, напоминает автор, однако западные лидеры «беспардонно высмеяли» этот совет.
«Лидеры НАТО упивались победой, вербуя новых членов на востоке — Польшу, Чехию, Венгрию и страны Балтии. Мольбы российских умеренных Запад проигнорировал. Одновременно Лондон открыл свои двери для украденных у России богатств. Результат был предсказуемым», — говорится в статье.
Не случайно на волне «популистско-патриотических лозунгов» в конце 1990-х к власти пришёл Владимир Путин, который уже тогда, по мнению бывшего посла Великобритании в Москве Родрика Брейтуэйта, был мастером формулировать «то чувство унижения, которое россияне испытали после распада Советского Союза» и в полной мере использовать для своих целей агрессивный экспансионизм НАТО, решительно отвечая на выпады Запада.
Сегодняшняя Украина — независимое государство, однако она, как и Белоруссия, Грузия и Казахстан, обычно поддерживала мирные отношения в сфере интересов Москвы, подчёркивается в статье. Когда в 2014 году возник конфликт из-за Крыма и Запад ввёл в отношении России жёсткие экономические санкции, на практике они оказались бессмысленными, как и большинство подобных мер, отмечает Дженкинс: «Они лишь на короткое время дали возможность тем, кто их вводил, почувствовать себя хорошо, но в то же время нанесли ущерб бедным, вознаградили мошенников и заставили провинившийся режим укрепиться в окопах».
Вместе с тем Путин никогда не выказывал ни малейшего желания нанести ущерб или прервать торговлю с Великобританией или США, констатирует автор. «Да, он ведёт себя возмутительно по отношению к своим критикам дома и за границей и оскорбляет западные стандарты приличия и либерализма. Результатом этого является стареющее, эмигрирующее и деморализованное русское население. Но это его страна и его выбор», — говорится в статье.
По мнению автора, страны Запада вполне могут использовать для влияния на Москву свою «мягкую силу» посредством различных мер в сфере культуры, образованияе и экономики. «Но мы не можем устраивать полицейское ограждение путинских границ или мешать ему плохо обращаться со своими соседями. Это не наше дело», — уверен Дженкинс.
Он напоминает, что каждый европейский кризис «пропитан историей», но при этом важно не только извлекать исторические уроки, но и самому не оказаться в итоге в ловушке. «В своей большой статье 2021 года об «историческом единстве России и Украины» Путин не оставил места сомнениям в своём видении Российской империи — семьи славянских народов», — отмечает журналист. На протяжении столетий Украина вместе с Белоруссией формировала «внешнюю ограду» Москвы против вечно турбулентной западноевропейской политики.
В то же время Путин подтвердил и свою приверженность Минским соглашениям, направленным на прекращение боевых действий в Донбассе, подчёркивает автор. По мнению экспертов, это соглашение предлагает вполне справедливый путь для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно включает в себя предоставление Киевом широкой внутренней автономии русскоязычным регионам Восточной Украины, отказ Запада от предложенного Бушем расширения НАТО на восток, а также отвод войск России от границы, восстановленной для Украины.
При этом на практике самым большим препятствием для реализации этих договорённостей стало нежелание Киева предоставить автономию Донбассу, говорится в статье. Самая большая угроза национальному миру и стабильности по всей Европе заключается в неспособности центральных правительств любого цвета мириться с децентрализацией и региональным разнообразием, констатирует автор. Кроме того, проблема заключается и в «отказе Запада признать право Москвы испытывать ощущение отсутствия безопасности на своих границах».
Внешнее стратегическое мировоззрение Путина несложно понять, если учитывать русские национальные традиции, — и при этом у него нет никакого желания «завоёвывать Европу», сколько бы западное военное лобби, потерпевшее крах и в Ираке, и в Афганистане, ни твердило обратное, пишет Дженкинс.
Многие украинцы сейчас рассчитывают, что Великобритания вместе с США окажут им помощь, в том числе военную, если Россия вдруг «продвинется дальше в Донбасс». Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «нелепо восседает на танке» и предупреждает Путина, чтобы он не совершал «стратегической ошибки», а министр обороны Бен Уоллес насмехается над Москвой, пока британские эсминцы шныряют вдоль крымского побережья, в то время как премьер-министр Джонсон отправляет Киеву несколько противотанковых ракет, говорится в статье.
«Это вопиющее приглашение Москве назвать действия Британии блефом», — предупреждает автор. По его мнению, если Россия всё же решится на «вторжение», о котором столько кричат на Западе, то максимум, что смогут сделать западные лидеры — это повысить издержки Москвы за счёт новых санкций, но они в итоге тоже не дадут никакого существенного результата, кроме нового повышения цены на газ.
«Для Великобритании броситься набирать очки для НАТО, угрожая России войной, было бы на грани безумия», — подчёркивается в статье. Но учитывая двусмысленные заявления многих британских политиков, важно чётко объяснять реальное положение вещей, и не в последнюю очередь именно украинцам, призывает автор.
По его мнению, Лондон никак не должен позволить втягивать себя в этот конфликт. «Пограничные споры России с соседями не имеют никакого отношения к Великобритании. И уж точно они не имеют никакого отношения к спасению шкуры Бориса Джонсона», — заключает обозреватель газеты The Guardian.
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