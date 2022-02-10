«Мы не злопамятные, но такого не забываем»: Кулеба пообещал ответить на осквернение украинского флага

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев найдёт возможность ответить на факт неуважительного отношения к украинской государственной символике в словацком парламенте. Как передают «Вести», министр добавил, что Украина потребовала извинений от депутата, облившего водой флаг Украины.

Украина найдёт возможность ответить на факт неуважительного отношения к государственной символике в словацком парламенте. Как пишут «Вести», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Узнав об этом инциденте, я поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал», — сказал Кулеба.

При этом министр уточнил, что словацкий депутат пока не извинился за свой поступок.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина обязательно адекватно отреагирует на этот инцидент.

«Мы такие вещи не забываем… И хоть мы люди незлопамятные, таких неуважительных шагов не прощаем. Мы найдём возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесёт извинения», — резюмировал Кулеба.

Как напоминает издание, ранее в ходе внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, произошёл инцидент с украинским флагом. Двое депутатов из партии «Наша Словакия» Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв её развернутым словацким флагом, а затем облили водой флаг Украины.