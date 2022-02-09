Обозреватель: в словацком парламенте депутат облил водой флаг Украины

В словацком парламенте во время попытки заблокировать голосование за то, чтобы разрешить американским военным использовать два аэродрома в стране, депутат облил водой флаг Украины. Как передаёт «Обозреватель», министр иностранных дел Словакии Иван Корчок назвал произошедшее «отвратительным зрелищем» и извинился перед Украиной за данный инцидент.

В парламенте Словакии депутат партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки облил флаг Украины водой. Как передаёт «Обозреватель», инцидент произошёл во время попытки заблокировать голосование за то, чтобы разрешить американским военным использовать два аэродрома в стране.

Медвецкий вместе с коллегой Петером Крупой блокировали трибуну, закрыв её словацким флагом. Они выступали против голосования за соглашение с США, которое позволяет американской армии использовать военные аэродромы.

Рядом с ними депутаты от провластной партии «Свобода и солидарность» развернули флаг Украины. Медвецки взял бутылку и начал обливать водой украинский флаг, а затем и депутатов, которые его держали.

Украинское посольство в Словакии на своей странице в Facebook осудило данный поступок и потребовало извинений. Также в посольстве напомнили о том, как министр иностранных дел Словакии выражал поддержку Украине.

Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за инцидент. Он сообщил, что Словакия приносит украинской стороне свои извинения по дипломатическим каналам.

«Мне жаль и ещё больше стыдно», — написал дипломат.

Произошедшее он назвал «отвратительным зрелищем».