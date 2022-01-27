Guardian: «отнимает всё внимание» — британское правительство «парализовано» скандалом с вечеринками на Даунинг-стрит

Источники в правительстве Великобритании указали на задержку в принятии важнейших решений на фоне необходимости министров защищать премьера Бориса Джонсона из-за скандала вокруг мероприятий в его резиденции во время локдауна, пишет The Guardian. Как отметили в британской оппозиции, особенно остро проблема стоит на фоне резкого повышения стоимости жизни в стране, меры по борьбе с которым не принимает правительство.

Британское правительство оказалось на грани «паралича» на фоне скандала вокруг вечеринок премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Уайтхолле.

По словам правительственных источников, принятие ключевых решений откладывается, так как на Даунинг-стрит вынуждены сосредоточиться на защите премьер-министра. «В настоящее время не так просто принимать политические решения, если для этого необходимо задействовать Даунинг-стрит. Я знаю, что государственные служащие чувствуют, что процесс замедлился», — отметил один из источников.

Государственные служащие указывают на относительно пустое расписание работы парламента, в котором не обсуждаются серьёзные законы, как на свидетельство отсутствия руководства со стороны офиса премьер-министра.

В частности, Белая книга министра жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Майкла Гоува по повышению уровня жизни в Великобритании должна была быть представлена ещё в конце прошлого года, однако её подготовка неоднократно откладывалась из-за коронавируса и «партийных разборок».

Кроме того, правительство так и не представило план по смягчению резкого роста стоимости жизни в стране на фоне достижения инфляцией 30-летнего максимума и ожидаемого роста цен на энергоносители в апреле.

В среду лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал «совершенно ужасным» тот факт, что расследование нарушения Джонсоном ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса, приходится проводить на фоне роста счетов за электроэнергию, а также цен на продукты и бензин. Комментируя тот факт, что британские министры регулярно вынуждены выступать в поддержку Джонсона в СМИ, Стармер отметил, что «вместо того, чтобы заниматься своей работой, их бросают на спасение его работы».

По мнению директора аналитического центра «Институт правительства Тима Дюрранта», расследование мероприятий на Даунинг-стрит во время локдауна, которое возглавила старшая госслужащая из Уайтхолла Сью Грей, «отнимает всё внимание» правительства.



«Независимо от того, вовлечены ли они непосредственно, министров всегда спрашивают: «Поддерживаете ли вы премьер-министра?» Поэтому им приходится его защищать. Они не могут заниматься другими делами», — приводит издание слова Дюрранта.

Однако беспокоят сотрудников правительства и экспертов не только задержки в принятии решений, но и возможная отмена политических решений, которые они уже считали принятыми. Так, в настоящий момент на премьер-министра оказывают давление с требованием пересмотреть повышения взносов на национальное страхование.

Ожидается, что повышение взносов вступит в силу в апреле и пойдёт на поддержку национальной системы здравоохранения и реформирование системы социальной защиты, серьёзно подорванных пандемией COVID-19.

Впрочем, в правительстве опасаются, что Джонсон может изменить позицию по этому и многим другим вопросам в попытке привлечь членов Консервативной партии на свою сторону в преддверии возможного голосования о вотуме недоверия.

Как полагает The Guardian, ряд политических мер, о которых было объявлено в последнее время, включая замораживание лицензионного сбора телеканала BBC и расширение участия военных в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш, направлены именно на то, чтобы успокоить однопартийцев.